Marius Bodnariu a declarat, duminică, că s-a întâlnit cu Cristian Mungiu înainte ca acesta să înceapă să lucreze la film.

"Ne-am întâlnit cu domnul Cristian. Îi mulţumim foarte mult. Îi mulţumim lui Dumnezeu că aşa a rânduit lucrurile şi pentru talentul domnului Cristian şi background-ul dânsului de jurnalist. Aşa cum am auzit că a menţionat şi în conferinţa de presă de la Cannes, dânsul a făcut un studiu temeinic, vorbind cu familia extinsă, cu vecinii, cu colegi, cu alte victime ale acestei probleme, cu avocaţi. A participat la procese. Deci nu este doar o opinie, este un studiu întemeiat. Înţeleg că noi suntem doar o parte. Nu am văzut filmul, nu ştim cum decurge, dar înţelegem că este inspirat şi din alte cazuri", a afirmat Bodnariu, la Antena 3.

El a precizat şi care crede că este subiectul filmului.

"Probabil din cauza vitezei cu care lucrurile aparent sau se pretinde că se dezvoltă în Occident s-a creat un context în care foarte mulţi rămân pe dinafară şi încep să fie marginalizaţi şi victimizaţi şi discriminaţi. Şi, din păcate, în această categorie, de multe ori cad creştini care ţin la credinţa lor, care aparent nu mai este conformă cu anumite standarde în Occident", a menţionat Marius Bodnariu.

El a mai declarat că există un caz similar în Suedia deoarece autorităţile au luat doi copii ai unei familii.

"Sunt foarte multe trăsături în comun între cazul nostru şi cazul Samson. La fel, foarte multe proceduri încălcate. Nu s-a făcut o investigaţie să se caute un suport real al acuzaţiilor iniţiale venite din partea unui copil care a vrut să folosească aceste acuzaţii, şi anume că ar fi pedepsită acasă doar ca să, cumva să se răzbune pe părinţi sau cumva să îi înduplece să îi satisfacă anumite dorinţe, să-şi cumpere un smartphone", a mai afirmat Marius Bodnariu.

Cazul familiei Bodnariu

Autorităţile norvegiene au preluat cei cinci copii ai familiei Bodnariu în noiembrie 2015, în condiţiile în care două dintre fete s-ar fi plâns că primesc corecţii fizice de la părinţi. Copiii au fost plasaţi la familii surogat, ulterior fiind deschisă şi procedura de adopţie.

Cazul a stârnit o controversă aprinsă privind acţiunile serviciilor norvegiene de protecţie a copilului, Barnevernet. Mii de oameni au manifestat în întreaga lume în semn de solidaritate cu familia Bodnariu şi cu alte familii de români aflaţi în situaţii similare.

Municipalitatea Naustdal din Norvegia a decis, în iunie 2016, că cei cinci copii se pot întoarce acasă.

Familia Bodnariu a decis să se întoarcă apoi în România.

Cristian Mungiu a câştigat premiul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes pentru Fjord, care spunea povestea unei familii căreia autorităţile din Norvegia îi iau copiii.