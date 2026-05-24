"Imagini false! Arena Naţională nu a fost distrusă, aşa cum s-a propagat pe unele conturi de pe reţelele de socializare. Tinerii aflaţi aseară la concertul lui #MaxKorzh s-au comportat civilizat pe tot parcursul evenimentului.

Jandarmeria Româna a transmis că imaginile care anunţau dezastrul de la Bucureşti nu sunt din România", se afirmă într-o postare pe pagina de Facebook a PMB.

Totodată, în postarea Primăriei Capitalei se subliniază că "totul este intact" pe Arena Naţională, fiind ataşate şi imagini realizate duminică pe stadion în care se poate vedea că nu sunt distrugeri ale scaunelor şi celorlalte bunuri de pe arenă.

Şi Ministerul Afacerilor Interne a informat, duminică, faptul că evenimentul găzduit sâmbătă seara de Arena Naţională s-a desfăşurat în condiţii normale, fără incidente deosebite.

"Evenimentul găzduit de Arena Naţională s-a desfăşurat în condiţii normale, fără incidente deosebite. Pentru siguranţa participanţilor, peste 5.000 de colegi din structurile Ministerului Afacerilor Interne au acţionat pe întreaga durată a activităţilor, iar măsurile de ordine publică au fost monitorizate inclusiv cu sprijinul elicopterului MAI. Mulţumim cetăţenilor din Bucureşti pentru responsabilitate, cooperare şi pentru modul civilizat în care au participat la eveniment", a informat MAI într-un comunicat transmis duminică AGERPRES.

De asemenea, şi MAI a atras atenţia că imaginile şi informaţiile care circulă în spaţiul online şi sunt prezentate ca fiind de la evenimentul desfăşurat sâmbătă sunt false şi nu au legătură cu activitatea desfăşurată în Bucureşti, recomandând verificarea informaţiilor doar din surse oficiale şi evitarea distribuirii conţinutului neverificat, care poate crea confuzie în spaţiul public.

Rapperul bielorus Max Korzh a susţinut, sâmbătă seara, un concert pe Arena Naţională, în contextul evenimentului fiind luate măsuri sporite de siguranţă şi efectuate controale pirotehnice şi antiteroriste ale autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea obiectelor interzise pe stadion.