„Aceasta este emisfera noastră”. Mesajul controversat al Departamentului de Stat al SUA
Departamentul de Stat al SUA a emis o postare controversată, la trei zile de la capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale, aduși luni în fața unui judecător din New York.
Într-o postare publicată luni pe reţelele sociale, Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a difuzat o imagine a preşedintelui Donald Trump, peste care a fost suprapusă menţiunea „Asta este emisfera NOASTRĂ”.
În legenda care însoţeşte imaginea, Departamentul de Stat a declarat: „Aceasta este emisfera NOASTRĂ, iar preşedintele Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”.
05-01-2026 21:16