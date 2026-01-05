„Aceasta este emisfera noastră”. Mesajul controversat al Departamentului de Stat al SUA

Stiri externe
05-01-2026 | 21:43
marco rubio
Getty

Departamentul de Stat al SUA a emis o postare controversată, la trei zile de la capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale, aduși luni în fața unui judecător din New York.

autor
Mihai Niculescu

Într-o postare publicată luni pe reţelele sociale, Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a difuzat o imagine a preşedintelui Donald Trump, peste care a fost suprapusă menţiunea „Asta este emisfera NOASTRĂ”.

emisfera noastra

În legenda care însoţeşte imaginea, Departamentul de Stat a declarat: „Aceasta este emisfera NOASTRĂ, iar preşedintele Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”.

Sursa: News.ro

Etichete: nicolas maduro, departamentul de stat, Marco Rubio,

Dată publicare: 05-01-2026 21:16

Articol recomandat de sport.ro
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Ruptură în familie: Gigi Becali: "L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut"
Citește și...
SUA sugerează o nouă țintă după operațiunea din Venezuela. Marco Rubio: „O problemă uriașă, ei îl păzeau pe Maduro”
Stiri externe
SUA sugerează o nouă țintă după operațiunea din Venezuela. Marco Rubio: „O problemă uriașă, ei îl păzeau pe Maduro”

Secretarul de stat Marco Rubio a numit guvernul cubanez „o problemă uriașă” și a spus că Maduro era păzit de cubanezi, nu de venezueleni, relatează CNN.

Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale
Stiri externe
Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale

Atacul lansat sâmbătă de Statele Unite asupra Venezuelei a generat reacţii critice în Congresul american, inclusiv din partea unor senatori republicani, care au pus sub semnul întrebării baza constituţională a acţiunii militare.

Marco Rubio: „Nu va exista pace în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas”
Stiri externe
Marco Rubio: „Nu va exista pace în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas”

Secretarul de stat american Marco Rubio a avertizat vineri că "nu va exista pace" în Fâşia Gaza fără dezarmarea grupării islamiste Hamas, relatează AFP.

Administrația Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: Angajamentul de 5% din PIB pentru apărare va consolida NATO
Stiri externe
Administrația Trump, mesaj pentru România de Ziua Națională: Angajamentul de 5% din PIB pentru apărare va consolida NATO

Administrația Trump, prin Marco Rubio, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Washingtonul laudă țara noastră pentru angajamentul de a investi 5% din PIB în Apărare.

 

Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut”
Stiri externe
Trump rămâne optimist pentru un acord între Ucraina şi Rusia. Marco Rubio avertizează: „Mai sunt multe de făcut”

Donald Trump a declarat că există „şanse bune” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, după discuţiile dintre Washington şi Kiev, la finalul cărora şeful diplomaţiei americane s-a arătat mult mai prudent.

Recomandări
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”
Stiri externe
Nicolas Maduro a pledat nevinovat în fața judecătorilor din SUA: „Sunt în continuare președintele țării mele”

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au apărut în fața instanței. Președintele Venezuelei este acuzat de narcoterorism.  Judecătorul a stabilit că liderul de la Caracas va rămâne în arest la New York şi va fi audiat din nou pe 17 martie.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025
Stiri Economice
Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

Angajații din privat trebuie să se aștepte în 2026 la creșteri salariale mai mici decât anul trecut sau doar la majorări punctuale acordate strict pe criterii de performanță.

CAB explică cum au fost schimbate completurile de judecată în ultimii trei ani: Modificările au „cauze obiective și legale”
Stiri Justitie
CAB explică cum au fost schimbate completurile de judecată în ultimii trei ani: Modificările au „cauze obiective și legale”

Curtea de Apel Bucureşti anunţă că, în ultimii trei ani s-au operat 361 modificări ale completurilor de judecată, motivate de pensionări, retrageri din activitate, promovare la instanţe supferioare sau integrarea noilor magistrați. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Ianuarie 2026

45:59

Alt Text!
La Măruță
5 Ianuarie 2026

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Ianuarie 2026

01:45:26

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28