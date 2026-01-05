„Aceasta este emisfera noastră”. Mesajul controversat al Departamentului de Stat al SUA

Departamentul de Stat al SUA a emis o postare controversată, la trei zile de la capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale, aduși luni în fața unui judecător din New York.

Într-o postare publicată luni pe reţelele sociale, Departamentul de Stat al SUA, condus de Marco Rubio, a difuzat o imagine a preşedintelui Donald Trump, peste care a fost suprapusă menţiunea „Asta este emisfera NOASTRĂ”.

Departamentul de Stat

În legenda care însoţeşte imaginea, Departamentul de Stat a declarat: „Aceasta este emisfera NOASTRĂ, iar preşedintele Trump nu va permite ca securitatea noastră să fie ameninţată”.

