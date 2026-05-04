Spectaculoase în cazul lor erau înmormântările ritualice, în monumente funerare de mari dimensiuni, comparabile cu piramidele egiptene.

11 schelete care aparțin culturii Iamnaia, între care două ale unor copii, au fost descoperite în acest șantier arheologic de lângă orașul Flămânzi, chiar lângă drumul județean care leagă Iașiul de Botoșani.

Adela Kovacs, arheolog Muzeul Județean Botoșani: „Primele populații indo-europene care pătrund în Europa ajung inclusiv pe teritoriul județului Botoșani. Datează de aproximativ 5.000 de ani vechime.”

Pe un teren agricol era o movilă sub care arheologii au descoperit un monument funerar cu un diametru de 40 de metri, făcut din piatră adusă de la mare distanță.

Adela Kovacs, arheolog Muzeul Județean Botoșani: „Nu diferă cu nimic din punctul de vedere al mentalităților față de piramidele egiptene. A implicat prezența unui întreg trib sau a unor familii mai multe care au adus această piatră de undeva dintr-o carieră, suspectăm la 15–20 km distanță.”

Trupurile erau așezate pe o rogojină, în poziție chircită, iar alături erau puse ofrande.

Lavinia Grumeza, cercetător Institutul de Arheologie Iași: „Am găsit un mormânt cu un schelet destul de slab păstrat care avea un vas la cap. Credem că e epoca bronzului timpuriu sau chiar mai devreme. E un vas decorat, probabil o ofrandă pusă pentru defunct pentru a avea hrană în viața de apoi.”

Mormântul central este al unui bărbat robust, de 20–30 de ani.

Cel mai probabil, scheletele aparțin unor membri ai comunității de aici, spun oamenii de știință.

Ondrej Klapa, arheolog al Muzeului Sileziei din Opava, Cehia:„Unele sunt foarte bine conservate, dar altele sunt distruse complet. Lucrările de agricultură distrug nu doar monumentul, ci și mormintele.”

Proiectul de cercetare de la Flămânzi este o colaborare între Muzeul Județean Botoșani, Universitatea din Brno, Cehia, Muzeul Sileziei din Opava și Institutul de Arheologie din Iași.

Scheletele descoperite sunt analizate acum în laborator.