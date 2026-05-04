Lidia are 46 de ani, iar în 2020 a descoperit că are o boală la rinichi.

Trei ani mai târziu, tratamentele au încetat să dea rezultate, așa că a început să facă dializă.

Medicii au decis că femeia are urgent nevoie de un transplant. Vestea salvatoare a venit săptămâna trecută, iar operația a avut loc pe 1 mai – ziua în care ea și soțul ei au împlinit 27 de ani de căsnicie.

Lidia Șerban, pacientă: „Un cadou imens pentru noi, am plâns de bucurie ca doi copii. Am trei nepoței și acum merg acasă să mă bucur de ei. Lumină veșnică pentru doamna doctor și familiei putere să meargă mai departe.”

Al doilea rinichi a fost primit de acest bărbat, care aproape nu mai spera la o viață normală. Șase ani a așteptat un organ compatibil.

Cornel Cătăliciu, pacient: „Tot a doua zi mergeai la dializă. Nu-mi închipui să mă duc acasă și să nu trebuiască să mă duc la dializă, parcă nu sunt obișnuit, ca și cum mergi la un serviciu. Mulțumim frumos.”

Organele salvatoare au venit de la un medic urolog de la Spitalul Județean de Urgență din Oradea.

Daniela Jovrea, în vârstă de 53 de ani, a suferit în aprilie un anevrism cerebral după care nu și-a mai revenit. Fiica ei, studentă la medicină, și-a dat acordul pentru prelevarea organelor, spunând că aceasta a fost dorința mamei sale.

Brigita Lovas, fiica donatoarei: „Eu cu mama am avut o relație foarte apropiată. Vorbeam deschis despre orice, era și cea mai bună prietenă a mea. Mereu spunea că, dacă se întâmplă ceva, organele ei sunt bune și pot fi donate, mereu îmi spunea să fac asta. Acum ea trăiește prin alți oameni.”

Pe lângă rinichi au fost transplantate ficatul și corneea către alți pacienți de pe listele de așteptare.

Carmen Paniș, coordonator regional de transplant și colega donatoarei: „Colegii mei au făcut tot ce le-a stat în putință pentru salvarea doamnei doctor, care era o doctoriță extrem de bună profesional, urolog care a tratat mii de pacienți, care a fost empatică și dedicată acestora. Foarte multe colege știau că ea, în mod repetat, spunea: vreau să fiu donator de organe.”

Este a opta prelevare de organe din acest an la Oradea, unde rata de donare de la pacienți aflați în moarte cerebrală este de 20 la un milion de locuitori, aproape de rata Franței și cu mult peste media din țara noastră, potrivit Agenției Naționale de Transplant.