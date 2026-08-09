În tot acest timp, valurile de căldură au forțat deja închiderea unor centrale nucleare și pe cărbune în mai multe țări, iar nivelurile scăzute ale apei limitează producția hidro, potrivit Financial Times preluat de news.ro. Operatorii de rețea se pregătesc pentru o scădere de aproape 10 gigawați a producției de energie electrică în timpul eclipsei, într-un moment în care sistemul energetic european este deja „la limită”.

Comisia Europeană a confirmat că centralele electrice au fost nevoite să se oprească sau să își reducă producția în Ungaria, România, Slovenia, Franța, Italia și Polonia din cauza caniculei. Temperaturile ridicate au redus nivelurile de apă ale râurilor necesare pentru răcirea centralelor nucleare și pe cărbune, forțând mai multe țări să se bazeze pe importuri pentru a-și menține sistemele electrice în funcțiune.

Rezervoarele norvegiene, la cel mai scăzut nivel din 30 de ani

Rezervoarele hidroelectrice din Norvegia, un important exportator de energie electrică către restul Europei, au atins cele mai scăzute niveluri din ultimii 30 de ani, potrivit firmei de analiză Ably Intelligence. Șansele ca rezervoarele norvegiene să revină la niveluri normale până la Anul Nou sunt mai mici de 1%, estimează grupul. „Este o situație destul de gravă, iar Europa nu pare pregătită”, a declarat Thomas Randgaard Larsen, cofondator al Ably.

Eclipsa solară, un nou șoc pentru sistem

Eclipsa solară de miercuri va agrava și mai mult situația. Operatorii de rețea estimează că se vor pierde 9,7 gigawați de energie electrică în întreaga Europă între orele 19:15 și 21:30, ora locală, momentul de maxim al eclipsei. Eclipsa va fi totală în nordul Spaniei și în nord-estul Portugaliei, iar în mare parte din Regatul Unit, Franța și nordul Italiei, gradul de acoperire va depăși 90%.

În Spania, producția de energie solară ar putea scădea cu maximum 5 GW, echivalentul a 13% din cererea maximă pentru o miercuri obișnuită din luna august. În Marea Britanie, operatorul sistemului electric se așteaptă la o reducere de aproximativ 700 de megawați a producției solare, dar efectul ar putea ajunge la 1,3 GW, pe baza modelării istorice.

Reacții și măsuri de urgență

Grupul-umbrelă Rețeaua Europeană a Operatorilor de Sisteme de Transport (ENTSO-E) a convocat experți naționali pentru a evalua pregătirile pentru eclipsă și impactul acesteia asupra sistemului energetic. Operatorii de rețea sunt pregătiți să asigure echilibrul sistemului prin utilizarea altor surse de energie.

În Ungaria, centrala nucleară Paks de 2 GW a fost la „câțiva milimetri” de a fi oprită marți seara, dar creșterea nivelului apei a ajutat-o să își continue funcționarea. România a folosit explozivi pentru a devia cursul Dunării către centrala nucleară de la Cernavodă, evitând o oprire completă. În Polonia, două mari centrale pe cărbune au redus sau oprit unitățile de producție din cauza nivelului scăzut al Vistulei, pierzând o capacitate de aproximativ 1,3 GW. În Franța, trei reactoare nucleare au fost oprite din cauza nivelului scăzut al apei.

Prognozele meteo, urmărite cu atenție

Oficialii de la Bruxelles urmăresc cu mare atenție prognozele meteorologice. „Nu există preocupări imediate privind securitatea aprovizionării, dar situația este, evident, tensionată”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen. „Urmărim foarte, foarte atent această situație, inclusiv evenimentele meteorologice și evoluțiile privind precipitațiile”, a confirmat ea.

În weekend, prognozele anunță ploi în Austria, ceea ce va crește nivelul apelor din Dunăre, oferind o ușurare temporară. Pe termen lung însă, Europa va trebui să își adapteze infrastructura energetică la noile realități climatice, așa cum a avertizat directorul general al EDF, Bernard Fontana, care a anunțat un plan de 8,7 miliarde de euro pentru adaptarea centralelor nucleare și hidroelectrice la temperaturi mai ridicate.