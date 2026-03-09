Din verificările efectuate, s-a stabilit că bărbatul nu a revenit acasă, iar autoritățile au demarat imediat acțiuni de depistare. Polițiștii Secției 3 și cei ai Poliției Municipiului Pitești au desfășurat activități specifice, iar datele și semnalmentele lui Nicolae Simescu au fost transmise către alte unități de poliție, jandarmi și polițiști locali.

Semnalmentele indicau o persoană de aproximativ 1,75 m înălțime, circa 80 kg, cu păr șaten, cărunt și calviție. La momentul plecării, bărbatul purta șapcă neagră, geacă neagră, pantaloni negri cu dungi albe și adidași albi.

Duminică seara, Nicolae Simescu a fost găsit mort. Din primele informații, bărbatul s-ar fi sinucis.