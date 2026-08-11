Autoritățile atrag atenția asupra unor recomandări esențiale privind situațiile în care medicamentele eliberate pe bază de rețetă se termină în timpul unei călătorii în străinătate, modul în care acestea trebuie împachetate pentru a trece fără probleme de controalele de securitate din aeroporturi și măsurile necesare pentru a le proteja eficiența pe vreme caniculară, potrivit Express.

Există, de asemenea, reguli privind medicamentele care pot fi eliberate în Portugalia, ceea ce poate îngreuna obținerea unor noi provizii. Autoritățile avertizează: „Statutul juridic și reglementarea unor medicamente prescrise sau cumpărate într-o țară pot fi diferite în alte state. În Portugalia există reguli stricte privind eliberarea anumitor medicamente, inclusiv a antibioticelor”.

Ce trebuie să facă turiștii înainte de plecarea în Portugalia

Site-ul Travel Health Pro îi sfătuiește pe turiști să se pregătească pentru călătorie prin:

încheierea unei asigurări medicale de călătorie adecvate;

procurarea unei cantități suficiente de medicamente pentru întreaga călătorie, plus o rezervă pentru situații precum întârzierile sau pierderea bagajelor;

verificarea faptului că medicamentele utilizate sunt permise în țările vizitate;

verificarea regulilor companiilor aeriene, în special în cazul medicamentelor lichide;

păstrarea medicamentelor în ambalajul original de la farmacie;

asigurarea condițiilor necesare de depozitare, de exemplu în cazul medicamentelor care trebuie păstrate la rece;

obținerea unei copii a rețetelor și păstrarea acesteia asupra turistului în timpul călătoriei;

obținerea unei scrisori de la medic în care să fie explicate medicamentele administrate și denumirile generice ale fiecăruia, document care poate fi util pentru obținerea unor înlocuitori sau a unor noi rețete în străinătate.

Dacă aveți nevoie de o nouă rețetă în timpul vacanței, autoritățile recomandă să mergeți la cel mai apropiat centru medical sau la departamentul de urgență al unui spital, unde este posibil să primiți ajutor. Cu toate acestea, ar putea fi necesar să plătiți medicamentele.

Pentru destinații precum Portugalia, turiștii trebuie să țină cont și de diferența de fus orar, deoarece aceasta poate influența momentul în care trebuie administrate medicamentele în cazul respectării unui program strict de dozare.

Căldura din Portugalia poate afecta unele medicamente

Clima mai caldă din această destinație populară de vară poate afecta anumite medicamente. Unele dintre acestea, inclusiv diureticele, medicamentele pentru tensiunea arterială și antidepresivele, influențează modul în care organismul gestionează căldura și pot crește riscul de epuizare termică sau insolație.

Și unele dispozitive și produse medicale pot fi afectate de căldura și umiditatea mai ridicate din Portugalia, printre acestea numărându-se benzile de testare, inhalatoarele, plasturii hormonali și autoinjectoarele cu epinefrină.

Turiștii aflați în Portugalia care au nevoie de medicamente fără prescripție medicală ar trebui să le poată cumpăra din farmacii sau din magazinele specializate aflate în supermarketuri și centre comerciale. Site-ul Asociației Farmaciilor din Portugalia poate fi folosit pentru identificarea celor mai apropiate farmacii de locul în care turiștii își petrec vacanța.