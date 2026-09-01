Într-un mesaj video difuzat de presa iraniană, oficialul a subliniat că, în baza dreptului internațional, o blocadă navală este echivalentă cu un act de război, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

„Dacă intensifică blocada, fără îndoială că noi vom da un răspuns militar”, a declarat Ghalibaf, completând: „dacă intenţia inamicului este să ne împiedice să exportăm petrol din Golful Persic, atunci nimeni nu va putea exporta petrol”.

Avertismentul a fost lansat în aceeași zi în care alte două petroliere au fost lovite de proiectile de origine necunoscută la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz. În acest context tensionat, negociatorul-șef iranian a insistat că țara sa „nu va permite” navigația petrolierelor pe ruta sudică, situată în apropierea coastei Omanului. Potrivit acestuia, această mișcare contravine Memorandumului de Înțelegere semnat cu SUA pe 17 iunie, un acord de pace interimar considerat acum „literă moartă”, deși Washingtonul a reușit recent să restabilească parțial traficul maritim pe această rută alternativă.

Blocada americană vizează sufocarea exporturilor de petrol, principala sursă de venituri a Iranului, printr-o tactică de presiune economică. Președintele american, Donald Trump, confruntat cu un război tot mai nepopular pe plan intern, cu apropierea alegerilor intermediare și cu epuizarea stocurilor de arme de precizie în urma bombardamentelor asupra Iranului, a pivotat strategic către „războiul economic” în detrimentul celui aerian.

Trump a trecut deja la sancțiuni economice

Luna trecută, Trump a anunțat „cea mai devastatoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări”, cu scopul de a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de pace în termenii dictați de Washington. Astfel, administrația americană a inițiat luni ceea ce a denumit „Operaţiunea Paria Economică”, o nouă serie de sancțiuni care vizează sectoare considerate „vitale” pentru Teheran, precum aurul, activele digitale și transportul maritim.

Declarația de marți a lui Ghalibaf vine la o zi după ce SUA au atacat insula Larak. Conform Washingtonului, armata iraniană se pregătea să lanseze de acolo rachete purtătoare de mine pentru a bloca de la distanță Strâmtoarea Ormuz, pe care Statele Unite au anunțat săptămâna trecută că au deminat-o.

Ca replică, Iranul a lansat atacuri asupra bazelor americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite. Deși aceste acțiuni nu au provocat, aparent, pagube materiale, ele marchează prima serie de ostilități militare directe după o pauză de o lună.