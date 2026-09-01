"Sunt convins că vom învinge", a spus Masud Pezeshkian în cadrul unei întâlniri care a avut loc în contextul summitului Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS) din Kârgâzstan, scrie Agerpres.

Liderul iranian a reamintit că Memorandumul de Înţelegere semnat în iunie între Washington şi Teheran este încă în vigoare, atacurile fiind reluate luni după mai bine de o lună de pauză.

"Iar dacă Statele Unite revin la respectarea obligaţiilor prevăzute în memorandum, atunci şi noi le vom respecta", a spus el.

Liderul iranian a denunţat adoptarea de către Casa Albă de acţiuni unilaterale în timp ce pretinde că apără democraţia şi drepturile omului.

"Ne-au ucis oameni de ştiinţă, elevi nevinovaţi şi comandanţi. Asta nu se poate justifica", a afirmat el.

De asemenea, preşedintele Pezeshkian a considerat că Iranul, cu sprijinul Rusiei şi al celorlalţi membri ai OCS, va putea "ocoli" măsurile unilaterale adoptate de Washington.

"Sunt sigur că trebuie să ne confruntăm cu politica unilaterală a SUA şi vom putea neutraliza sancţiunile pe care le aproba împotriva noastră. În aceste forumuri precum OCS şi alte organizaţii putem să ocolim toate sancţiunile şi să cooperăm la nivel multilateral", a spus el.

Masud Pezeshkian i-a mulţumit lui Vladimir Putin pentru sprijinul acordat de Moscova în timpul conflictului, atât în combaterea sancţiunilor, cât şi la nivel de organizaţii internaţionale, precum ONU.

"Rusia vă admiră curajul şi stoicismul în lupta pentru interesele naţionale. În această perioadă dificilă încercăm să vă ajutăm cât putem. Am mai discutat despre asta. Deja furnizăm ceea ce aveţi nevoie", a subliniat liderul rus.