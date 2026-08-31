Potrivit Associated Press, piețele americane sunt în scădere după ce forțele americane au lovit lansatoarele de rachete iraniene din Strâmtoarea Hormuz, prima acțiune militară din ultima lună.

Contractele futures pentru S&P 500 și Dow Jones Industrial Average au scăzut ambele cu 0,2% luni. Contractele futures Nasdaq au înregistrat o scădere de 0,1%.

Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% după ce atacul SUA de duminică a rupt o perioadă de acalmie în luptele dintr-un război care durează de mai bine de șase luni. Administrația Trump a anunțat o nouă campanie economică împotriva Iranului, dar există un risc semnificativ de escaladare a conflictului.

„Orientul Mijlociu se liniștise în sfârșit suficient încât traderii de petrol să înceapă să elimine o parte din prima de risc legată de război din prețul țițeiului”, a scris Stephen Innes de la SPI Asset Management. „Apoi a venit duminica, reamintindu-ne că liniștea din Strâmtoarea Hormuz nu înseamnă același lucru cu pacea.”

Petrolul Brent, standardul internațional, a înregistrat luni o creștere de 3,4%, ajungând la 91,10 dolari pe baril. Petrolul de referință din SUA se tranzacționa cu 3,6% mai sus, la 86,40 dolari pe baril.

Această situație a generat o formă proprie de presiuni economice la nivel global, inclusiv în SUA.

Conform AAA, media națională a prețului benzinei în luna august a depășit zilnic pragul de 4 dolari pe galon, pentru prima dată în istorie. A fost cea mai scumpă lună august înregistrată vreodată la pompă, depășind chiar și criza gravă a lanțului de aprovizionare din timpul pandemiei de COVID-19 din august 2022.

Pe piața de acțiuni, titlurile GameStop au înregistrat o creștere de peste 5% înainte de deschiderea pieței, după ce retailerul de jocuri video a prezentat o previziune preliminară privind profitul din al doilea trimestru, care depășește rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Acțiunile Aon au înregistrat o ușoară scădere, după ce compania a anunțat că achiziționează brokerul de asigurări USI Insurance Services de la firma de capital privat KKR, într-o tranzacție evaluată la 17 miliarde de dolari, inclusiv datoriile.

La sfârșitul acestei săptămâni, SUA vor publica datele privind locurile de muncă din luna august. În iulie, piața muncii din SUA a înregistrat o stagnare neașteptată, angajatorii eliminând 23.000 de locuri de muncă. Revizuirile Departamentului Muncii au redus cu încă 103.000 de locuri de muncă din cifrele privind forța de muncă din lunile mai și iunie.

Wall Street se pregătește, de asemenea, pentru o potențială majorare a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, în urma discursului de vineri al președintelui Fed, Kevin Warsh, privind reducerea inflației, în ciuda posibilelor efecte negative pe termen scurt asupra economiei.

Pe piața obligațiunilor, randamentul titlurilor de stat pe doi ani, care reflectă îndeaproape așteptările privind măsurile Fed, a sărit la 4,35% de la 4,22% chiar înainte de discursul lui Warsh, ținut în cadrul unui simpozion economic anual organizat la Jackson Hole, Wyoming.

Asta creează premisele unui potențial conflict cu președintele SUA, Donald Trump, care l-a numit pe Warsh și a militat în mod constant pentru rate mai mici ale dobânzii.

Warsh a reiterat vineri că dorește să ofere piețelor financiare mai puține indicii cu privire la planurile Fed în ceea ce privește ratele dobânzilor, în contextul celor două obiective ale sale: menținerea inflației la un nivel scăzut și a unei piețe a muncii puternice. Totuși, el a mai afirmat că „ratele dobânzilor pe termen scurt reprezintă instrumentul principal” prin care Fed își îndeplinește misiunea.

În Europa, indicele DAX din Germania a pierdut 0,8%, ajungând la 26.364,99, în timp ce indicele CAC 40 din Paris a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 8.399,55. Piețele din Marea Britanie au fost închise cu ocazia unei sărbători bancare. Piețele asiatice au înregistrat evoluții mixte.

Dolarul american a scăzut la 159,72 yeni japonezi, de la 160,10 yeni. Acesta și-a revenit după o scurtă perioadă de scădere, în urma unei intervenții coordonate, un eveniment rar, a Trezoreriei SUA și a autorităților de reglementare japoneze, la sfârșitul lunii iulie.

Euro a crescut la 1,1602 dolari, de la 1,1580 dolari.

Bitcoin a înregistrat o creștere spectaculoasă în această lună, cu aproximativ 25%, iar luni a crescut cu aproximativ 1%, ajungând la 78.625 dolari.