Tânărul de 22 de ani a fost rănit după ce ar fi căzut de pe trotinetă. Ancheta a arătat că, de fapt, el conducea o motocicletă, însă, pentru că nu avea permis, tatăl ar fi înlocuit mijlocul de transport.

Accidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, în localitatea Negrilești din județul Bistrița-Năsăud.

Atunci, cineva a sunat la 112 și a anunțat că un tânăr de 22 de ani s-a răsturnat cu o trotinetă electrică, într-o curbă. La fața locului au ajuns medici și polițiști, iar rănitul a fost dus la spital.

Doar că cei care au fost martori la accident au postat cele întâmplate pe internet. Unii au surprins momentul în care băiatul este pe asfalt, lângă o motocicletă. Alții l-au fotografiat lângă o trotinetă.

Localnică: „Altă lume zice că taică-su a mutat-o ca să zică că e trotinetă.”

Localnic: „Exact aici a fost, venea din jos, era o trotinetă aici.”

Polițiștii au văzut mesajele și au făcut cercetări.

Crina Sârb, purtător de cuvânt IPJ Bistrița-Năsăud: „După producerea accidentului și până la sosirea polițiștilor, tatăl acestuia, un bărbat de 48 de ani din localitate, ar fi transportat la domiciliu motocicleta de la fața locului și ar fi înlocuit-o cu o trotinetă electrică.”

Acum, atât tânărul, cât și tatăl său au dosar penal.

Fiul este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, iar tatăl pentru modificarea sau ștergerea urmelor unui accident.

Localnicii spun că băiatul nu ar fi la prima ispravă și, cel mai probabil, tatăl a vrut să își ferească fiul de un dosar penal.

Localnică: „Am auzit că l-ar fi prins poliția conducând tractorul fără permis, nu are permis și cred că la aia nu a avut permis.”

Polițiștii continuă cercetările.