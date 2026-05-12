Însă Ministerul de Interne răspunde că echipajele trimise nu au întârziat intenționat.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit detaliilor oferite de MAI, primul apel la 112 a fost făcut la ora 11:45. Tatăl victimei a fost cel care a sunat și a spus că nu poate lua legătura cu fata care se afla la fermă, menționând că acolo lucrează un cioban despre care știa că are antecedente penale. Cazul a fost preluat ca dispariție.

A fost solicitat un echipaj de poliție, format și din polițiști de frontieră, care, spun reprezentanții Ministerului, în acel moment se aflau în altă localitate. Așadar, a fost nevoie să fie direcționată o a doua patrulă, care era ceva mai îndepărtată de locul intervenției. Primul echipaj de poliție a ajuns la fața locului după 27 de minute.

În acest timp, văzând că ajutoarele întârzie, tatăl victimei a sunat din nou la 112, iar administratorul fermei a ridicat și o dronă ca să caute fata. La scurt timp, trupul victimei a fost observat pe un câmp de rapiță.

Bărbatul a revenit cu un apel pentru a treia oară la dispeceratul poliției și a anunțat că fata a fost găsită decedată și a solicitat o ambulanță. Ministerul de Interne susține că echipajul medical era deja pe drum. Apelurile tatălui au continuat, iar bărbatul a cerut și un elicopter SMURD.

La patru minute distanță de la ultimul apel a fost trimis un elicopter, însă ulterior a fost întors din misiune.

Și asta pentru că, spune Ministerul de Interne, la locul crimei au ajuns două echipaje medicale, la 25 de minute după sosirea poliției. Medicii au confirmat decesul adolescentei.

În urma verificărilor făcute, Ministerul de Interne transmite că nu au fost observate întârzieri intenționate sau refuzul de a interveni din partea poliției. Tatăl fetei însă consideră că autoritățile nu i-au oferit ajutor. Omul spune că a sunat de patru-cinci ori și că poliția a ajuns foarte târziu, după 40-50 de minute.”