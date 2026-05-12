Oficialul grec a calificat incidentul drept o amenințare la adresa navigației în Marea Mediterană și o „problemă extrem de gravă”.

Un pescar de pe insula Lefkada a găsit aparatul într-o peșteră de pe coastă în ziua de 7 mai și l-a remorcat până în apropierea unui port din zonă. A fost mutată o zi mai târziu la o bază navală de pe continent pentru inspecție, iar explozivii au fost distruși ulterior, potrivit postului public de televiziune din Grecia, ERT.

„Avem acum certitudinea că este vorba de un USV ucrainean”, a declarat ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, referindu-se la dronă ca la un vehicul de suprafață fără pilot.

Autoritățile ucrainene nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Dendias a făcut aceste declarații la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, afirmând că va ridica problema atât în fața colegilor săi europeni, cât și direct în fața oficialilor ucraineni.

„Înțelegeți că prezența acelui USV — drona, drona maritimă — afectează libertatea de navigație și afectează, de asemenea, securitatea navigației. Aceasta este o problemă extrem de gravă.”, a spus Dendias, potrivit Associated Press.

Ucraina a folosit drone de suprafață pentru a ataca nave militare rusești în Marea Neagră și, mai recent, pentru a viza tancurile petroliere folosite pentru transportul petrolului rusesc ca parte a unei rețele ilicite, atunci când se întorceau goale, în cadrul unei campanii menite să afecteze exporturile de energie ale Moscovei.

Autoritățile grecești nu au oferit detalii suplimentare despre dronă, în timp ce experții navali greci au afirmat că unele caracteristici ale acesteia seamănă cu cele ale ambarcațiunilor ucrainene de tip Magura — o platformă dezvoltată de serviciul de informații al Ucrainei.

Lefkada, o destinație populară pentru turiști

Insula Lefkada, situată în largul coastei de vest a Greciei continentale, se află pe o rută maritimă aglomerată între Grecia și Italia și este o destinație populară pentru turiștii care călătoresc cu iahtul sau feribotul, precum și pentru navele comerciale.

„Se pare că (drona) a suferit o defecțiune și se deplasa în mod necontrolat. Așadar, această ambarcațiune — un obiect negru fără sistem de navigație și care transporta explozivi — ar fi putut lovi o navă turistică.”, a declarat luni la televiziunea publică Stefanos Gikas, viceministrul grec al afacerilor maritime.

Intensificarea confruntărilor cu drone între Ucraina și armata rusă invadatoare a dus la multiple incidente pe teritoriul statelor membre NATO și UE — incursiunile implicând în mare parte drone rusești suspectate de a fi intrat în spațiul lor aerian.

„Ne încalcă spațiul aerian. Și este foarte clar că, în interiorul Uniunii Europene, ar trebui să ne reorganizăm capacitățile, resursele, pentru a reduce acest tip de încălcări”, a declarat marți la Bruxelles ministrul român al apărării, Radu-Dinel Miruță.

„Este foarte important să înțelegem că asta este o amenințare comună. Se întâmplă pe întregul flanc estic.”, a spus el.