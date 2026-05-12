Acum ar fi susținut că este când procuror DIICOT, când ofițer SRI și ar fi reușit să strângă 48.000 de euro de la diverși cunoscuți.

Corespondent PROTV: „<<Am nevoie de bani pentru o operație în Elveția>> - i-a spus el unei femei căreia i-a câștigat încrederea când i-a mărturisit că este om al legii. 190.000 de lei i-a dat aceasta, convinsă că îl ajută să își ducă la capăt tratamentul medical. Apoi unei tinere de 19 ani, ce i-a devenit și iubită, i-a spus că are de achitat urgent mai multe taxe. Fără să stea pe gânduri, chiar părinții fetei i-au dat 6.500 de euro, dar și bijuterii care au ajuns la amanet. Tot el a susținut și că a suferit un accident de mașină, iar investigațiile necesare sunt scumpe. Astăzi, însă, individul s-a trezit cu poliția la ușă. Polițiștii s-au lămurit repede că suspectul este cel care în 2024 a reușit să îi păcălească inclusiv pe ei. Cu o uniformă și o legitimație falsă a mers pe teren cu așa-zișii colegi și a participat la anchete alături de polițiștii adevărați. Acum este cercetat într-un nou dosar, pentru înșelăciune.”