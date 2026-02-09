Suspectul de 21 de ani, vecin cu victima, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor.

Victima și suspectul locuiesc în case diferite, dar împart aceeași curte. Motivele scandalului dintre cei doi sunt deocamdată neclare, iar anchetatorii așteaptă ca tânărul rănit să-și revină pentru a afla mai multe.

Cearta ar fi început la telefon

Cert este că s-ar fi certat, la început, la telefon. La un moment dat, agresorul l-ar fi chemat pe adolescent afară și acolo l-a atacat cu un cuțit. Cu o rană destul de gravă în zona abdomenlui, tânărul a fost transportat de urgență la spital. Din fericire, acesta a fost stabilizat însă va avea nevoie de mai bine de o lună de îngrijiri medicale.

Potrivit polițiștilor, la întreaga scenă sângeroasă ar fi fost prezent și fratele mai mic al atacatorului, care are doar 10 ani. Între timp, suspectul va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor.