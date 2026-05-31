Armata israeliană a cucerit o fortăreață importantă din sudul Libanului: „Au ridicat din nou pe el steagul Israelului"

X/AvichayAdraee

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz anunţă duminică că armata israeliană a cucerit fortăreaţa medievală Beaufort, în sudul Libanului, în care şi-a extins operaţiunile împotriva mişcării islamiste libaneze proiraniene Hezbollah, relatează AFP.

Claudia Alionescu

"Sub conducerea premierului (Benjamin) Netanyahu şi sub conducerea mea", armata israeliană "şi-a extins operaţiunile în Liban, a traversat fluviul Litani şi a cucerit creasta Beaufort, unul dintre cele mai importante puncte strategice în apărarea localităţilor din Galilea (nordul Israelului) şi apărarea securităţii militarilor noştri", a anunţat pe Telegram, Katz.

Forţele israeliene au folosit Fortăreaţa medievală Beaufort, construită în secolul al XIII-lea, ca bază în timpul ocupaţiei sudului Libanului timp de 20 de ani, care s-a încheiat în 2000.

Fortăreaţa domină sudul Libanului.

"La 44 de ani de la Bătălia eroică de la Beaufort şi în această zi de comemorare a militarilor căzuţi în Primul Război din Liban (1982)", militarii "au revenit pe vârful Beaufort şi au ridicat din nou pe el steagul Israelului", anunţă ministrul israelian al Apărării.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a publicat pe X o fotografie în care apar militari israelieni mărşăluind la fortăreaţă.

