Tehnologia, descrisă într-un studiu publicat pe 8 aprilie în revista științifică npj Digital Medicine, a identificat corect anemia în peste 80% dintre cazuri într-un test la care au participat 224 de persoane.

Autorii studiului avertizează că această tehnologie nu este încă pregătită să înlocuiască analizele de sânge clasice. Totuși, ea ar putea fi utilizată ca metodă de screening pentru a identifica persoanele care au nevoie de investigații suplimentare, scrie Live Science.

Potrivit dr. Christine Kiire, care nu a participat la studiu, sistemul ar putea permite monitorizarea frecventă și neinvazivă a pacienților sau identificarea timpurie a celor care necesită investigații suplimentare.

Totuși, specialiștii subliniază că tehnologia este încă într-o etapă experimentală.

Cum funcționează sistemul

Există deja dispozitive neinvazive care estimează hemoglobina. În 2021, administrația americană pentru alimente și medicamente (Food and Drug Administration) a aprobat dispozitivul Pronto-7, care măsoară hemoglobina prin proiectarea luminii prin unghie.

Însă acuratețea acestui dispozitiv poate fi influențată de culoarea pielii. În schimb, albul ochiului (sclera) conține foarte puțin pigment și are un aspect relativ similar la toate grupurile populaționale.

Noua metodă profită de acest avantaj. Pentru dezvoltarea sistemului, cercetătorii au utilizat o cameră microscopică cu mărire de 50 de ori pentru a înregistra videoclipuri de 10 secunde ale albului ochiului participanților.

Un program numit Video-to-Vessels: elimină clipitul; corectează mișcările ochilor; ajustează variațiile de lumină și transformă imaginile în secvențe clare ale vaselor de sânge din ochi.

Ulterior, un model de inteligență artificială numit VesselNet, antrenat pe imagini asociate cu rezultate reale ale analizelor de sânge, estimează: nivelul hemoglobinei și numărul globulelor roșii.

Rezultatele testelor

Cercetătorii au testat metoda pe 224 de persoane, inclusiv pacienți oncologici cu tulburări hematologice și voluntari sănătoși, la Sheba Medical Center.

Comparând predicțiile sistemului cu rezultatele analizelor de sânge, au constatat că acesta a identificat corect nivelurile scăzute de hemoglobină în aproximativ 83% din cazuri.

Această performanță este promițătoare, dar încă insuficientă pentru utilizarea clinică de rutină.

Cercetătorii intenționează să testeze sistemul pe grupuri mai mari și mai diverse de participanți, inclusiv persoane cu anemie feriprivă (prin deficit de fier), care au fost insuficient reprezentate în acest studiu.

Dacă studiile viitoare vor confirma eficiența metodei, o simplă filmare de câteva secunde a ochiului ar putea deveni, în viitor, o modalitate rapidă și neinvazivă de detectare a anemiei și de monitorizare a sănătății sângelui.