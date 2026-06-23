Dintre aceste 16 aeronave, 15 sunt operate de compania aeriană Emirates şi una de compania australiană Qantas, a precizat un purtător de cuvânt al Airbus.

Cinci avioane ale companiei Emirates trebuie inspectate imediat, începând de miercuri şi înainte de următorul lor zbor.

Măsurile, cuprinse într-o directivă de urgenţă emisă de autoritatea de reglementare europeană, vin în urma unei serii de instrucţiuni privind verificarea fisurilor la lonjeroanele aripilor, emise în ultimii doi ani. Aceste verificări s-au concentrat pe anumite zone ale lonjeroanelor din spate şi din faţă, între anumite nervuri ale aripii.