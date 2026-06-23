Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) a anunţat, marţi, că poliţiştii au fost nevoiţi să folosească armamentul din dotare pentru oprirea unui tânăr de 22 de ani care şi-a agresat tatăl cu două cuţite, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei.

Agresorul a atacat forțele de ordine

„Marţi, în jurul orei 07:15, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie au fost sesizaţi, prin sistemul 112, cu privire la faptul că un bărbat prezintă o plagă înjunghiată. Echipajele de poliţie s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat un tânăr, în vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei. Din primele verificări a rezultat faptul că acesta şi-ar fi agresat tatăl cu două obiecte tăietoare-înţepătoare, provocându-i leziuni la nivelul gâtului şi capului", a informat DGPMB.

În momentul intervenţiei, poliţiştii l-au somat pe tânăr de mai multe ori pentru a renunţa la cele două cuţite pe care le avea asupra sa. Tânărul a manifestat un comportament agitat şi necooperant, continuând să adreseze ameninţări şi să reprezinte un pericol pentru persoanele din jur, inclusiv pentru poliţişti.

„În vederea neutralizării pericolului, poliţiştii au utilizat iniţial spray iritant-lacrimogen, însă măsura nu a determinat încetarea comportamentului violent. Astfel, autorul nu s-a conformat procedurilor impuse de poliţişti şi s-a îndreptat ameninţător cu obiectele tăietoare-înţepătoare către aceştia, ameninţându-i cu acte de violenţă şi a încercat să îi lovească", arată sursa citată.

Victima a primit îngrijiri medicale

Poliţiştii au făcut uz de armamentul din dotare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru a-l soma şi a-l determina să înceteze acţiunile periculoase. Bărbatul a încercat să fugă de la faţa locului, fiind urmărit, prins şi imobilizat de poliţişti.

Persoana vătămată a primit îngrijiri medicale la faţa locului, fiind transportată ulterior la o unitate spitalicească pentru acordarea îngrijirilor medicale suplimentare.

„Autorul a fost condus la sediul subunităţii de poliţie, în vederea audierii şi dispunerii măsurilor legale care se impun", a mai precizat DGPMB.