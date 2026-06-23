„Nu poți să elaborezi politici extrem de complicate și apoi să spui că vrei să le simplifici. Este mult mai bine să faci politica potrivită de la început”, a declarat Christophe Fouquet, directorul general al gigantului olandez din industria semiconductorilor ASML, într-o discuție cu jurnaliștii la Bruxelles, notează Politico.

Fouquet, alături de liderii Airbus, Ericsson și ai companiei franceze de inteligență artificială Mistral, s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a cere reducerea birocrației, revizuirea regulilor privind fuziunile și consolidarea sprijinului pentru companiile europene în competiția cu Statele Unite și China.

Demersul face parte dintr-o nouă platformă de dialog permanent, denumită European Tech Creators, care reunește unele dintre cele mai importante companii industriale și tehnologice ale continentului, printre care Airbus, ASML, Ericsson, Mistral, Nokia, SAP și Siemens. Grupul susține că instituțiile europene trebuie să colaboreze mai strâns cu industria, după modelul existent în economii concurente precum SUA și China.

„Trebuie să discutăm permanent, pentru că miza pentru Europa este uriașă. Construirea unui dialog real necesită timp. Companiile cu care concurăm fac acest lucru extrem de eficient”, a spus șeful ASML.

La rândul său, Guillaume Faury, directorul general al Airbus, a afirmat că Europa trebuie să își schimbe rapid direcția. „Pornim de la aceeași concluzie: ceea ce face Europa astăzi nu este ceea ce ar trebui să facă. Dacă acesta este un exercițiu de lobby, atunci este un lobby pentru succesul Europei”, a declarat acesta.

Mesajul transmis de marile companii către Bruxelles este unul direct: fără dereglementare și măsuri rapide de sprijin pentru industrie, Europa riscă să piardă teren în cursa globală pentru inovare. La scurt timp după o întâlnire similară cu Ursula von der Leyen, desfășurată la sfârșitul lunii aprilie, Comisia Europeană a introdus modificări în legislația privind inteligența artificială, reducând unele obligații administrative și amânând anumite termene de implementare.

Printre solicitările grupului se numără accelerarea procesului de dereglementare, facilitarea consolidărilor și fuziunilor între companii europene și finalizarea pieței unice, astfel încât firmele din UE să poată concura la scară globală.

„Am permis fragmentarea excesivă a pieței europene, iar rezultatul este că niciun actor nu are dimensiunea necesară pentru a fi cu adevărat competitiv. Avem nevoie de o strategie industrială clară”, a declarat Börje Ekholm, directorul general al Ericsson.

Reprezentanții industriei avertizează și asupra ritmului accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale. Arthur Mensch, cofondatorul companiei franceze Mistral, consideră că Europa riscă să reacționeze prea târziu. „În domeniul AI, lucrurile evoluează extrem de rapid. În doi ani ar putea fi deja prea târziu”, a spus acesta, apreciind că recentele planuri ale Comisiei privind infrastructura cloud și inteligența artificială merg în direcția corectă, dar avansează prea lent.

Ursula von der Leyen și-a construit al doilea mandat la conducerea Comisiei Europene în jurul unei agende favorabile industriei și simplificării reglementărilor. Totuși, apropierea dintre executivul european și marile companii a atras și critici. Numirea președintelui Siemens, Jim Hagemann Snabe, în funcția de consilier al Comisiei pentru inteligență artificială industrială a fost contestată de unii europarlamentari și reprezentanți ai societății civile, care acuză o relație prea strânsă între Bruxelles și giganții industriali.

„Președinta Comisiei a cerut ajutorul unui reprezentant al industriei, iar acesta a acceptat să contribuie. Nu cred că răsplata pentru această decizie ar trebui să fie acuzațiile de conflict de interese”, a reacționat Christophe Fouquet.