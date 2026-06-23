La începutul acestui an, Uniunea Europeană a finalizat implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (Entry-Exit System – EES). Acesta obligă călătorii din afara UE să își înregistreze datele biometrice la intrarea în majoritatea țărilor europene, informațiile fiind ulterior verificate la ieșirea din spațiul comunitar.

Deși EES funcționează bine în unele state, sistemul a fost acuzat și că provoacă întârzieri semnificative în mai multe aeroporturi, unii pasageri ratându-și zborurile.

Stefan Schulte, președintele ACI Europe, a declarat că politicienii ar trebui „să înceteze să pretindă că EES funcționează perfect. Nu este adevărat.”

Schulte, care conduce și compania ce administrează Aeroportul Frankfurt, a afirmat în cadrul unui eveniment al industriei desfășurat la Praga: „Pasagerii stau la coadă ore întregi în perioadele de trafic intens și pur și simplu nu știu cum vom putea face față în următoarele săptămâni, când se așteaptă o creștere a numărului de călători.”

BBC a solicitat un punct de vedere Comisiei Europene, instituția responsabilă de supravegherea sistemului EES.

La începutul acestei luni, zeci de pasageri Ryanair au rămas blocați la Atena după ce zborul lor către aeroportul Londra Luton a decolat fără ei.

Ryanair a pus situația pe seama întârzierilor de la controlul de frontieră, în timp ce aeroportul a declarat că s-a confruntat cu aglomerație din cauza „cerințelor suplimentare de procesare”, însă niciuna dintre părți nu a afirmat în mod direct că EES este responsabil.

Totuși, acesta este cel mai recent incident în care pasagerii au pierdut zborurile după introducerea sistemului EES. În aprilie, unii călători care urmau să zboare din aeroporturile Milano Bergamo și Milano Linate spre Manchester și-au ratat cursele din cauza problemelor apărute la controlul pașapoartelor.

Sistemul obligă majoritatea călătorilor din afara Spațiului Economic European să își înregistreze date biometrice, inclusiv scanări faciale și amprente digitale, care sunt apoi verificate de fiecare dată când traversează frontierele spațiului Schengen.

Compania aeriană Wizz Air le-a recomandat anterior turiștilor britanici să ajungă la aeroporturile europene cu trei ore înainte de plecarea zborului spre casă, din cauza cozilor lungi provocate de noile controale la frontieră.

Este nevoie de o „regândire” a sistemului

„Avem nevoie urgentă de flexibilitate totală pentru ca autoritățile de control la frontieră să poată suspenda EES ori de câte ori este necesar, pentru a evita un nou haos, precum și de o regândire a acestor proceduri”, a declarat Schulte.

„Este vorba despre respectul și considerația pe care trebuie să le arătăm celor care aleg să călătorească în Uniunea Europeană și despre protejarea reputației noastre de destinație primitoare și eficientă.”

Comisia Europeană permite suspendarea temporară a sistemului EES în anumite situații până în luna septembrie.

Însă Schulte a declarat pentru emisiunea World at One de la BBC că decizia de suspendare trebuie luată de fiecare guvern în parte, nu de aeroporturi, adăugând că, până când autoritățile decid, cozile continuă să se mărească.

El a avertizat, de asemenea, că sezonul de vârf al călătoriilor de vară se prelungește mult după începutul lunii septembrie și că, ulterior, există riscul unei „prăbușiri complete a sistemului”.