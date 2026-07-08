În acest context, reprezentanții AVR recomandă cetățenilor să verifice informațiile doar din surse oficiale și de încredere, precizând că doar „câteva secunde de verificare fac diferența între a fi informat și a fi manipulat”, potrivit News.ro.

„În mediul online circulă o «știre» potrivit căreia Autoritatea Vamală Română ar fi confiscat 75 kg de cocaină ambalată în pachete purtând fotografia președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski. Această informație este FALSĂ. Instituția noastră nu a desfășurat nicio astfel de acțiune și nu a emis nicio comunicare pe acest subiect”, informează, miercuri, Autoritatea Vamală Română.

Autoritatea avertizează că imaginea și comunicatul distribuite online sunt falsificate

Sursa citată precizează că peste „imaginea falsificată” a fost aplicată „abuziv” sigla Autorității Vamale Române.

„Mai mult, circulă și o captură de ecran fabricată, care imită site-ul nostru oficial și un «comunicat» pe care nu l-am publicat niciodată”, menționează sursa citată.

Reprezentanții instituției le recomandă cetățenilor să verifice informațiile „doar din surse oficiale și de încredere”.

„Informațiile despre activitatea instituției noastre le găsiți exclusiv pe www.customs.ro și pe conturile noastre oficiale de social media. Și un gând sincer: dezinformarea nu ocolește pe nimeni, nici măcar instituțiile statului, așa cum ne-am convins chiar noi zilele acestea. Într-o lume în care o siglă poate fi lipită pe orice imagine și un site oficial poate fi «clonat» în câteva minute, cea mai bună protecție rămâne un simplu obicei: înainte de a crede sau de a distribui, întrebați-vă «care este sursa?». Câteva secunde de verificare fac diferența între a fi informat și a fi manipulat”, mai arată aceeași sursă.