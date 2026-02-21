Conform sursei citate, camioanele sunt oprite la ieşirea din Ruse şi nu pot continua deplasarea pe aceste rute până la ridicarea restricţiilor.

Autoritățile opresc camioanele pe drumuri naționale

Autoturismele pot circula în continuare, însă şoferii sunt rugaţi să manifeste prudenţă sporită, să folosească echipamente de iarnă corespunzătoare şi să respecte semnalizarea rutieră.

Pentru evitarea situaţiilor neplăcute, autorităţile recomandă consultarea periodică a surselor oficiale pentru informaţii actualizate privind starea drumurilor şi condiţiile de trafic.

Judeţul Giurgiu se află sub atenţionare cod galben de viscol şi zăpadă.

Podul Prieteniei a fost închis sâmbătă dimineaţa timp de o jumătate de oră, pe ambele sensuri, pentru deszăpezire.