Interdicția se aplică în școlile publice și private și vizează acoperămintele tradiționale musulmane, precum hijaburile sau burka. Ministrul integrării, Claudia Bauer, din cadrul ÖVP, consideră că vălul islamic este „un semn al oprimării și un mijloc de control al fetelor încă din copilărie”, scrie BBC.

Comunitatea islamică se opune legii

Carla Amina Baghajati, reprezentanta IGGÖ, a declarat că organizația se opune ferm interdicției. Ea consideră că legea restrânge în mod nejustificat libertatea religioasă și afectează în mod disproporționat fetele musulmane.

IGGÖ va sprijini acțiunile în justiție împotriva legii în fața Curții Constituționale.

În 2020, aceeași instanță a anulat o interdicție anterioară privind vălul islamic în școlile primare, considerând că aceasta contravenea principiului neutralității religioase.

Profesorii trebuie să aplice noile reguli

Profesorii trebuie să discute cu eleva și cu reprezentanții săi legali pentru a aplica noua lege. În cazul încălcărilor repetate, pot fi implicate serviciile de protecție a copilului, iar amenzile pot ajunge la 800 de euro.

Partidul Verzilor a criticat această situație. Sigi Maurer l-a acuzat pe ministrul Educației, Christoph Wiederkehr, din partea NEOS, că provoacă noi conflicte și transferă responsabilitatea asupra profesorilor, care sunt deja supuși unei presiuni foarte mari și nu ar trebui să aibă rol de polițiști.

Partidul de extremă dreapta FPÖ consideră că interdicția nu merge suficient de departe și cere o interdicție generală privind vălurile islamice și acoperirea feței în școli, atât pentru elevi, cât și pentru profesori.

Ricarda Berger, din partea FPÖ, a afirmat că islamul politic nu își are locul în Austria sau în școli.

Cancelarul Christian Stocker, din ÖVP, a cerut recent interzicerea constituțională a islamului politic și a declarat pentru ORF că nu își dorește să trăiască într-un stat islamic.

Franța interzice de peste 20 de ani simbolurile religioase considerate ostentative în școli, însă legea austriacă diferă prin faptul că vizează în mod specific acoperămintele purtate de femeile musulmane.

Austria, asemenea Franței și Belgiei și Danemarcei, interzice deja acoperirea completă a feței, precum niqab-ul și burka, în spațiile publice.

Carla Amina Baghajati a avertizat că IGGÖ este îngrijorată de tendința din Europa de a reduce probleme sociale complexe la măsuri simbolice îndreptate împotriva grupurilor minoritare.