Australia a adus printr-un import de scutece din Belgia un gândac care îi poate distruge agricultura. ”Cel mai rău coșmar”

Australia a adus printr-un import de scutece din Belgia un gândac care îi poate distruge agricultura, iar autoritățile sunt pur și simplu disperate: ”Este cel mai rău coșmar”.

Autoritățile australiene încearcă să găsească sute de cutii de scutece Little One's Ultra Dry Nappy Pants, după o rechemare la nivel național din cauza detectării unui gândac invaziv în produse, transmite ABC.

Potrivit Agrarheute, este vorba despre un import de scutece pentru copii venit din Belgia. Gândacul khapra, depistat în scutece, nu se află pe continentul australian, iar dacă se răspândește va distruge întreaga agricultură a țării.

Părinții sunt îndemnați acum să contacteze Departamentul Agriculturii dacă mai au vreunul dintre scutece acasă, iar autoritățile continuă să investigheze modul în care dăunătorul invaziv a ajuns în produse.

Gândacul khapra

Locația a sute de cutii cu scutece-chiloți pentru copii rămâne neidentificată după ce un dăunător invaziv al cerealelor a fost descoperit în produsele importate pe 7 septembrie. Investigațiile continuă cu privire la modul în care larvele de gândac khapra au ajuns într-o cutie de scutece Little One's Ultra Dry Nappy Pants, mărimea cinci, dezvoltă ABC.

Gândacul khapra se numără printre cele mai mari amenințări la adresa industriei cerealelor din Australia, care valorează miliarde de dolari, și ar putea avea implicații comerciale majore dacă s-ar stabili aici.

Președintele NSW Farmers, Xavier Martin, a declarat că, dacă gândacul khapra nu este controlat, „pagubele vor depăși cel mai rău coșmar al nostru”. „Această detectare este semnalul de alarmă de care guvernul nostru are nevoie pentru a lua în serios biosecuritatea”, a spus Martin.

„Acesta este un dăunător care ar avea același impact ca un focar de febră aftoasă la animale în Australia și este amenințarea numărul unu la adresa industriei noastre cerealiere. Guvernele locale trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a limita și eradica acest dăunător”, a transmis reprezentantul fermierilor.

Vânătoare în Australia pentru câteva pachete de scutece

Micul dăunător infestează produsele depozitate în transporturi sau silozuri, mâncându-le și contaminându-le. Drept urmare, produsul devine necomestibil pentru oameni.

Directorul general al Grain Producers Australia (GPA), Colin Bettles, a avertizat împotriva dramatizării evenimentelor și a lăudat eforturile tuturor celor implicați în urmărirea sursei dăunătorului.

„Acum nu este momentul să transformăm asta într-o catastrofă. Vrem să ne ghidăm după fapte, vrem ca oamenii să fie conștienți și să nu se alarmeze”, a spus el.

„Vrem să clarificăm faptul că aceasta este o detectare asociată cu mărfuri importate. Australia este în prezent lipsită de gândacul khapra, iar GPA va continua să lucreze cât de mult putem și să lupte cât de mult putem pentru a ne asigura că acest lucru nu se schimbă”.

Majoritatea pachetelor de scutece căutate au fost găsite, spune ministrul federal al Agriculturii, Julie Collins.

„Am urmărit și am trasat - și continuăm să urmărim și să trasăm - cutiile care se aflau în containerul cu acest gândac autostopist”, a spus ea. „Am reușit să găsim aproximativ 1.500 din cele 2.000 de cutii, dar mai sunt câteva în circulație”.

„Îi rugăm doar pe cetățeni: dacă ați cumpărat scutece Little Ones mărimea 5 de la un magazin Woolworths, vă rugăm să contactați departamentul nostru înainte de a le arunca și să le puneți într-o pungă sigilată cât mai curând posibil”.

Australia rămâne liberă de gândacul khapra, cu detecții anterioare ale dăunătorului în august și octombrie 2020. Departamentul pentru Industrii Primare și Dezvoltare Regională din NSW a confirmat că „niciunul dintre magazinele Woolworths din NSW nu se afla în zone de cultivare a cerealelor”.

”Înțelegem amenințarea serioasă pe care gândacul khapra o reprezintă pentru sectorul agricol australian”

Ontex, compania care furnizează produsul către Woolworths, a declarat că a fost „informată despre o sesizare a unui client” prin intermediul DAFF și „ia toate măsurile de precauție necesare”. „În acest stadiu, sursa problemei nu a fost confirmată; nu există dovezi că problema provine din procesele de fabricație ale Ontex”, se arată într-un comunicat.

„Înțelegem amenințarea serioasă pe care gândacul khapra o reprezintă pentru sectorul agricol australian, motiv pentru care am acționat rapid și continuăm să colaborăm îndeaproape cu DAFF și partenerul nostru de vânzare cu amănuntul”.

„Operațiunile de la fabrica noastră de producție și depozitare din Eastern Creek au fost suspendate până la finalizarea verificărilor complete și primirea confirmării că producția și transportul pot fi reluate în siguranță, în conformitate cu standardele noastre de înaltă calitate”.

