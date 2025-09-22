Australia a adus printr-un import de scutece din Belgia un gândac care îi poate distruge agricultura. ”Cel mai rău coșmar”

Stiri externe
22-09-2025 | 22:04
scutece
Shutterstock

Australia a adus printr-un import de scutece din Belgia un gândac care îi poate distruge agricultura, iar autoritățile sunt pur și simplu disperate: ”Este cel mai rău coșmar”.

 

autor
Cristian Anton

Autoritățile australiene încearcă să găsească sute de cutii de scutece Little One's Ultra Dry Nappy Pants, după o rechemare la nivel național din cauza detectării unui gândac invaziv în produse, transmite ABC.

Potrivit Agrarheute, este vorba despre un import de scutece pentru copii venit din Belgia. Gândacul khapra, depistat în scutece, nu se află pe continentul australian, iar dacă se răspândește va distruge întreaga agricultură a țării.

Părinții sunt îndemnați acum să contacteze Departamentul Agriculturii dacă mai au vreunul dintre scutece acasă, iar autoritățile continuă să investigheze modul în care dăunătorul invaziv a ajuns în produse.

Citește și
Casiera Kathryn Sullivan
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul

Gândacul khapra

Locația a sute de cutii cu scutece-chiloți pentru copii rămâne neidentificată după ce un dăunător invaziv al cerealelor a fost descoperit în produsele importate pe 7 septembrie. Investigațiile continuă cu privire la modul în care larvele de gândac khapra au ajuns într-o cutie de scutece Little One's Ultra Dry Nappy Pants, mărimea cinci, dezvoltă ABC.

Gândacul khapra se numără printre cele mai mari amenințări la adresa industriei cerealelor din Australia, care valorează miliarde de dolari, și ar putea avea implicații comerciale majore dacă s-ar stabili aici.

Președintele NSW Farmers, Xavier Martin, a declarat că, dacă gândacul khapra nu este controlat, „pagubele vor depăși cel mai rău coșmar al nostru”. „Această detectare este semnalul de alarmă de care guvernul nostru are nevoie pentru a lua în serios biosecuritatea”, a spus Martin.

Acesta este un dăunător care ar avea același impact ca un focar de febră aftoasă la animale în Australia și este amenințarea numărul unu la adresa industriei noastre cerealiere. Guvernele locale trebuie să facă tot ce le stă în putință pentru a limita și eradica acest dăunător”, a transmis reprezentantul fermierilor.

Vânătoare în Australia pentru câteva pachete de scutece

Micul dăunător infestează produsele depozitate în transporturi sau silozuri, mâncându-le și contaminându-le. Drept urmare, produsul devine necomestibil pentru oameni.

Directorul general al Grain Producers Australia (GPA), Colin Bettles, a avertizat împotriva dramatizării evenimentelor și a lăudat eforturile tuturor celor implicați în urmărirea sursei dăunătorului.

Acum nu este momentul să transformăm asta într-o catastrofă. Vrem să ne ghidăm după fapte, vrem ca oamenii să fie conștienți și să nu se alarmeze”, a spus el.

Vrem să clarificăm faptul că aceasta este o detectare asociată cu mărfuri importate. Australia este în prezent lipsită de gândacul khapra, iar GPA va continua să lucreze cât de mult putem și să lupte cât de mult putem pentru a ne asigura că acest lucru nu se schimbă”.

Majoritatea pachetelor de scutece căutate au fost găsite, spune ministrul federal al Agriculturii, Julie Collins.

Am urmărit și am trasat - și continuăm să urmărim și să trasăm - cutiile care se aflau în containerul cu acest gândac autostopist”, a spus ea. „Am reușit să găsim aproximativ 1.500 din cele 2.000 de cutii, dar mai sunt câteva în circulație”.

Îi rugăm doar pe cetățeni: dacă ați cumpărat scutece Little Ones mărimea 5 de la un magazin Woolworths, vă rugăm să contactați departamentul nostru înainte de a le arunca și să le puneți într-o pungă sigilată cât mai curând posibil”.

Australia rămâne liberă de gândacul khapra, cu detecții anterioare ale dăunătorului în august și octombrie 2020. Departamentul pentru Industrii Primare și Dezvoltare Regională din NSW a confirmat că „niciunul dintre magazinele Woolworths din NSW nu se afla în zone de cultivare a cerealelor”.

”Înțelegem amenințarea serioasă pe care gândacul khapra o reprezintă pentru sectorul agricol australian”

Ontex, compania care furnizează produsul către Woolworths, a declarat că a fost „informată despre o sesizare a unui client” prin intermediul DAFF și „ia toate măsurile de precauție necesare”. „În acest stadiu, sursa problemei nu a fost confirmată; nu există dovezi că problema provine din procesele de fabricație ale Ontex”, se arată într-un comunicat.

Înțelegem amenințarea serioasă pe care gândacul khapra o reprezintă pentru sectorul agricol australian, motiv pentru care am acționat rapid și continuăm să colaborăm îndeaproape cu DAFF și partenerul nostru de vânzare cu amănuntul”.

Operațiunile de la fabrica noastră de producție și depozitare din Eastern Creek au fost suspendate până la finalizarea verificărilor complete și primirea confirmării că producția și transportul pot fi reluate în siguranță, în conformitate cu standardele noastre de înaltă calitate”.

Invazie în Hunedoara. ”Intră pe gaura cheii, îi găsești oriunde, pe clanță, în papuci. E un film de groază”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: agricultura, australia, belgia, alerta, importuri, gandac, distrugere, scutece, infestare,

Dată publicare: 22-09-2025 22:04

Articol recomandat de sport.ro
Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur"
Câți bani primește câștigătorul "Balonului de Aur"
Citește și...
Soluția unui brutar australian pentru a folosi ingredientele „defecte”: „Tot ce facem e pentru a reduce risipa alimentară”
Stiri Diverse
Soluția unui brutar australian pentru a folosi ingredientele „defecte”: „Tot ce facem e pentru a reduce risipa alimentară”

Un brutar din Australia încearcă să schimbe mentalitatea legată de risipa alimentară și modul în care gătesc cei din jurul său.

O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul
Stiri externe
O femeie din Australia a fost concediată după ce a antrenat fără să știe o inteligență artificială care să-i preia postul

O angajată a Commonwealth Bank a dezvăluit că a fost concediată după 25 de ani de activitate - dar nu înainte de a instrui, fără să știe, o inteligență artificială să-i preia postul.

Un bărbat și-a aruncat apartamentul în aer în timp ce încerca să omoare un gândac
Stiri externe
Un bărbat și-a aruncat apartamentul în aer în timp ce încerca să omoare un gândac

Un apartament din Japonia a sărit în aer după ce proprietarul a folosit mult prea mult insecticid în încercarea sa de a omorî un gândac. Insecticidele sunt inflamabile și pot arde când ating o priză electrică.

 

Marea Britanie: Îndrăgostiţii părăsiţi se pot răzbuna numind un gândac după fostul lor partener de Valentine's Day
Stiri externe
Marea Britanie: Îndrăgostiţii părăsiţi se pot răzbuna numind un gândac după fostul lor partener de Valentine's Day

Îndrăgostiţii părăsiţi au acum posibilitatea să se răzbune de Valentine's Day, numind un gândac după fostul lor partener cu ajutorul unei grădini zoologice din Marea Britanie, relatează vineri Reuters, citată de Agerpres.

Fosila celui mai mare gândac ce a trăit vreodată pe Terra va fi expusă la un muzeu din Marea Britanie
Stiri externe
Fosila celui mai mare gândac ce a trăit vreodată pe Terra va fi expusă la un muzeu din Marea Britanie

Fosila celui mai mare gândac ce a trăit vreodată pe Terra va fi expusă anul viitor la un muzeu din Cambridge, Marea Britanie.

Recomandări
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei
Stiri externe
Prima mutare din proiectul Santinela Estică. Cum va fi apărată România prin sistemul MEROPS de incursiunile Rusiei

Sisteme turcești de supraveghere aeriană ar putea fi dislocate curând în România și Polonia. Măsura ar face parte din Santinela Estică, răspunsul NATO la desele incursiuni ale rușilor în spațiul aerian al Alianței.  

Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România
Stiri actuale
Un lot din A7 nu poate fi deschis din cauza unor suduri greșite. Investiții de milioane de lei sunt nefolosite în România

În România, investiții de milioane de lei sunt nefolosite, blocate de greșeli sau de birocrație. Un lot al autostrăzii Moldovei nu poate fi deschis din cauza unor suduri executate greșit la un pod.

Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”
Stiri actuale
Ministrul Apărării, despre posibilitatea ca Rusia să atace România. ”Abia ține linia frontului cu Ucraina. De unde să aducă?”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, e de părere că ”e improbabil ca Federaţia Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înţelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că ”România e o ţară sigură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Septembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28