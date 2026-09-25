Nu au dat lovitura vieții lor, iar acum sunt căutați de polițiști.

Spargerea s-a dat într-o localitate de lângă Hanovra. Hoții au intrat într-un salon de coafură închis, în acel moment, și au încercat, timp de mai multe ore, să spargă peretele care îl despărțea de sucursala unei bănci.

Ținta lor ar fi fost seiful și, în special, casetele de valori în care erau diverse obiecte prețioase și sume importante de bani. Numai că planul nu a mers așa cum și-au imaginat. Cutiile au fost mutate cu mult timp înainte, iar suspecții s-au trezit fără prada pe care o căutau.

Gulhan Kahraman, coafeză: „E incredibil că oamenii fac asemenea lucruri. Acum trebuie să reparăm ce au stricat. Este a doua oară când avem parte de o spargere aici.”

În cele din urmă, hoții au abandonat încercarea de a jefui banca. Nu au plecat însă cu mâna goală.

Potrivit poliției, au fost furați aproximativ 300 de euro aflați în casa de marcat din salon, o mașină de tuns și un uscător de păr.

Alina Baum, poliția din Hanovra: „Mai multe detalii privind pagubele fac în prezent obiectul unei anchete. Din salonul de coafură au fost furate echipamente, iar colegii aflați la fața locului au ridicat și securizat probele.”

Anchetatorii încearcă să afle cine sunt autorii jafului.