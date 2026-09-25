Parcarea Romexpo, din nordul Capitalei, s-a transformat aseară într-o adevărată arenă.

Corespondent PROTV: „Hituri nelipsite de la toate petrecerile, coveruri unice și boxele pulsând sub mii de decibeli. Asta este rețeta care i-a scos pe petrecăreți din case și a deschis weekendul în avans.”

Fanii și-au susținut artiștii preferați

După o zi la muncă sau la școală, fanii au venit să își susțină artiștii preferați.

Tânără: „M-a trezit la 6, am mers la job și am venit direct aici special pentru Smiley.”

Shurubel: „Chiar a început weekendul mai devreme, asta am simțit și eu și ce mi-a plăcut a fost că publicurile, că au fost 2 categorii de public, au fuzionat.”

Cele 4 runde ale bătăliei în versuri și ritmuri au pus la încercare creativitatea. În mijlocul mulțimii, un decibel-metru a înregistrat intensitatea cu care fiecare artist a fost strigat și aplaudat.

Cuplu: „Foarte tare, ne place maxim. Smiley e preferatul, dar ne place și de Oscar.”

Cuplu: „E superb, e muzica copilăriei mele.”

Fan: „Mi se pare extraordinar că putem face o chestie de genul în București. Am văzut că Oscar are mai mulți fani, mie îmi place Smiley că e mai pe vibe-ul meu.”

Artiștii au pregătit surprize

La final, Smiley și Oscar au scos asul din mânecă - invitații surpriză.

Publicul a fost cel care a decis câștigătorul.

Oscar, câștigătorul competiției: „A fost o experiență incredibilă, aș vrea să îi mulțumesc mamei mele, soției și echipei. Sincer, nu mă așteptam.”

Smiley: „Mi-a plăcut încrengătura asta de genuri. Nu contează câștigătorul, contează că oamenii câștigă o experiență interesantă.”

Sound Clash are o tradiție de 20 de ani și este organizat în zeci de țări. A ajuns în România în 2017.