Au mers în pădure să taie lemne pentru iarnă și au făcut o descoperire rară, în Serbia. Ce se ascundea în interiorul unui copac

În timp ce tăiau un copac bătrân, aceștia au descoperit în interiorul trunchiului un stup natural, cu faguri plini de miere. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, unde a atras atenția internauților, scrie telegraf.rs.

Surpriza din pădure care i-a uimit pe localnici

Toamna este perioada în care locuitorii din Zlatibor se pregătesc pentru iarna lungă și friguroasă. Tăierea și depozitarea lemnelor sunt activități obișnuite în această regiune, însă, de această dată, munca în pădure le-a oferit bărbaților o surpriză neașteptată.

În timp ce pregăteau lemnele pentru sezonul rece, aceștia au observat un stup natural ascuns în interiorul unui copac bătrân. În trunchiul acestuia se aflau faguri și miere, o descoperire neobișnuită chiar și pentru oamenii obișnuiți să-și petreacă timpul în mijlocul naturii.