Au mers în pădure să taie lemne pentru iarnă și au făcut o descoperire rară, în Serbia. Ce se ascundea în interiorul unui copac

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pădurea băneasa
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Pregătirea lemnelor pentru iarnă s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru un grup de localnici din Zlatibor, Serbia. 

autor
Mihaela Ivăncică

În timp ce tăiau un copac bătrân, aceștia au descoperit în interiorul trunchiului un stup natural, cu faguri plini de miere. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, unde a atras atenția internauților, scrie telegraf.rs.

Surpriza din pădure care i-a uimit pe localnici

Toamna este perioada în care locuitorii din Zlatibor se pregătesc pentru iarna lungă și friguroasă. Tăierea și depozitarea lemnelor sunt activități obișnuite în această regiune, însă, de această dată, munca în pădure le-a oferit bărbaților o surpriză neașteptată.

În timp ce pregăteau lemnele pentru sezonul rece, aceștia au observat un stup natural ascuns în interiorul unui copac bătrân. În trunchiul acestuia se aflau faguri și miere, o descoperire neobișnuită chiar și pentru oamenii obișnuiți să-și petreacă timpul în mijlocul naturii.

Imaginile au fost publicate pe Instagram: „La noi, pregătirea lemnelor pentru iarnă se transformă într-o poveste pe care natura o scrie singură. Am venit să pregătim lemne pentru zilele reci din Zlatibor, iar atunci natura ne-a surprins: am găsit într-un copac bătrân un adevărat stup natural, cu faguri și miere”.

Cum ajung albinele să-și construiască stupii în copaci

Stupii naturali se formează atunci când albinele găsesc o cavitate potrivită într-un copac, unde își construiesc fagurii și își organizează colonia.

Spre deosebire de stupii amenajați de apicultori, aceste adăposturi pot rămâne ascunse ani întregi în interiorul trunchiurilor. Uneori, ele sunt descoperite întâmplător, în timpul lucrărilor forestiere sau al tăierii copacilor.

Regiunea Zlatibor din Serbia este cunoscută pentru pădurile și pășunile sale, dar și pentru legătura strânsă dintre localnici și natură.

Descoperirea le-a oferit bărbaților o experiență ieșită din comun, transformând o activitate obișnuită, pregătirea lemnelor pentru iarnă, într-un moment care a atras atenția pe rețelele sociale.

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Etichete: serbia, padure,

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