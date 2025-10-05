Aterizare de urgență după comportamentul agresiv al unui pasager care purta 15 măști pe față: ”LGBTQ îmi provoacă cancer”

05-10-2025 | 16:21
avion pe pista
Shutterstock

Un avion a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență după ce un pasager, care purta „nu mai puțin de 15 măști medicale”, ar fi început să țipe că persoanele LGBTQ îi provoacă cancer, scrie Mirror.co.uk.

Zborul, care plecase din Minneapolis-St. Paul spre Newark, New Jersey, a fost deviat. Martorii au declarat că bărbatul a început să strige „avionul se prăbușește” și să țină un discurs incoerent împotriva comunității LGBTQ.

Aeronava a fost redirecționată „ca măsură de precauție, din cauza unui pasager turbulent”, a declarat un purtător de cuvânt al Sun Country Airlines pentru The Minnesota Star Tribune.

Un pasager, Seth Evans, care călătorea din statul său natal Minnesota către New York, a spus reporterilor că stătea chiar vizavi de bărbatul neidentificat, care purta un teanc gros de măști medicale.

Evans a descris cum, imediat după decolare, zborul a fost cuprins de haos.

Bărbatul se ridica brusc din scaun între două runde de Candy Crush, izbucnind în țipete despre faptul că ar fi fost „iradiat” de comunitatea LGBTQ.

La un moment dat, pasagerul a început să delireze că este „vânat în haită” și „gătit” de persoanele LGBTQ, ceea ce, spunea el, i-ar fi provocat cancer. Potrivit lui Evans, bărbatul a strigat și: „Trump este aici!”.

Criza bărbatului a continuat pe durata zborului, însă abia când a spus „avionul se prăbușește”, aeronava a fost deviată spre Chicago, unde a fost imobilizat și scos din avion de către polițiști.

Între timp, avionul, plin de pasageri frustrați, a rămas pe pistă, în timp ce autoritățile — inclusiv US Marshals și poliția locală — i-au interogat pe cei aflați la bord despre incident.

