Pakistanul și Afganistanul au ajuns la pace după negocierile de la Doha. Tensiunile rămân ridicate la frontieră

19-10-2025 | 07:28
pakistan - afganistan pace
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha.

În cadrul acestor negocieri, „cele două părţi au convenit asupra unui armistiţiu imediat şi asupra instituirii unor mecanisme pentru consolidarea unei păci durabile şi a stabilităţii”, afirmă într-un comunicat publicat pe X Ministerul Afacerilor Externe din Qatar, salutând „un pas important care va contribui la încetarea tensiunilor la frontieră” între cele două ţări, scrie News.ro.

Negocierile continuă și sunt sprijinite de mediatori

Modalităţile acestui acord nu au fost dezvăluite, dar „în zilele următoare vor avea loc reuniuni” între oficialii afgani şi pakistanezi pentru a se asigura punerea sa în aplicare.

După ce a participat la negocierile de la Doha, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a confirmat pe X că s-a ajuns la un acord de încetare a focului şi a declarat că cele două părţi se vor reuni din nou la Istanbul pe 25 octombrie.

Exprimăm profunda noastră recunoştinţă celor două ţări surori, Qatar şi Turcia”, care au jucat rolul de mediatori, a adăugat el.

Pakistan, India
Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război

Tensiunile persistă în ciuda acordului semnat

Vineri seara, Kabul a acuzat vecinul său că a încălcat armistiţiul după ce atacurile aeriene au ucis cel puţin zece civili, printre care doi copii şi trei jucători de cricket, în provincia Paktika (est). Surse de securitate pakistaneze au confirmat „atacuri aeriene de precizie pe teritoriul afgan”, care vizau o organizaţie armată.

Guvernul taliban „îşi rezervă dreptul de a răspunde”, a asigurat purtătorul său de cuvânt, Zabihullah Mujahid, „dar din respect pentru echipa de negociatori”, forţele afgane trebuie „să se abţină de la orice noi acţiuni”.

Armistiţiul a durat două zile, după ciocniri care s-au extins până la Kabul, teatru al unor explozii, şi care au făcut zeci de morţi. De la raidurile pakistaneze de vineri seara, calmul s-a reinstalat la frontieră.

Sâmbătă, sute de persoane au participat la înmormântarea civililor ucişi în districtul Urgun din Paktika. Escaladarea militară se înscrie în contextul tensiunilor bilaterale recurente, alimentate de probleme legate de migraţie şi securitate.

Islamabadul și Kabulul își pasează acuzațiile

Islamabadul, confruntat cu o recrudescenţă a atacurilor împotriva forţelor sale de securitate, acuză neîncetat vecinul său afgan că „adăposteşte” grupuri „teroriste”, în frunte cu talibanii pakistanezi (TTP), ceea ce Kabul neagă.

Kabul trebuie să „preia controlul” asupra combatanţilor care utilizează teritoriul său „pentru a comite atacuri odioase în Pakistan”, a reiterat sâmbătă şeful Statului Major al armatei pakistaneze, Syed Asim Munir. „Nu am adus şi nici nu am susţinut TTP aici”, a afirmat, la rândul său, viceministrul afgan de interne, Mohammed Nabi Omari, în cadrul unei ceremonii publice la Khost, o altă regiune de frontieră.

Confruntarea a început săptămâna trecută, după explozile din capitala afgană, pe care autorităţile talibane le-au atribuit vecinului pakistanez. Ca represalii, acestea au declanşat o ofensivă la frontieră, la care Islamabad a promis un „răspuns ferm”.

Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan
Stiri externe
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan

O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.

Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război
Stiri externe
Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război

Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un conflict mai amplu, transmite CNN.

Americanii nu-și vor recupera „niciodată” baza de la Bagram, din Afganistan, așa cum vrea Trump, explică un oficial taliban
Stiri externe
Americanii nu-și vor recupera „niciodată” baza de la Bagram, din Afganistan, așa cum vrea Trump, explică un oficial taliban

Purtătorul de cuvânt al talibanilor a respins categoric presiunea exercitată de Donald Trump pentru „recuperarea” bazei aeriene Bagram din Afganistan, abandonată de americani acum patru ani.

Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat
Stiri actuale
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat

Blocul din Rahova, unde a avut loc explozia catastrofală de vineri, e condamnat. Este concluzia Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, reunit, sâmbătă seară, în ședință.

Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare
Stiri actuale
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare

Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.

Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump
Stiri externe
Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală de la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul american a spus că nu e pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.

