Atacul Iranului asupra bazei din Arabia Saudită a distrus un sistem aerian E‑3 Sentry, foarte important pentru SUA

Potrivit unor informații citate de publicația israeliană Jerusalem Post, atacul, care a avut loc la aproximativ 96 de kilometri de capitala Riad, în primele ore ale zilei de 27 martie, a implicat un baraj coordonat de precizie format din cel puțin o rachetă balistică iraniană și mai multe drone de atac.

Conform informațiilor, aproximativ 10-12 militari americani au fost răniți în atac, cel puțin doi dintre ei fiind în stare gravă. Baza, un important punct de operațiuni pentru platformele Forțelor Aeriene ale SUA în timpul războiului, a fost atacată de mai multe ori de la începutul operațiunii „Epic Fury/Roaring Lion”.

La începutul săptămânii, alte 14 persoane au fost rănite în urma unui atac și a unui atac cu rachete asupra bazei în 1 martie, când a fost ucis și un militar.

Atacul de vineri a lovit o bază militară în care se aflau trupe și a provocat, de asemenea, pagube semnificative aeronavelor americane de realimentare KC-135 Stratotanker, esențiale pentru susținerea operațiunilor aeriene americane și israeliene pe distanțe lungi, precum și aeronavei E-3 Sentry AWACS, una dintre cele mai importante platforme de comandă și control din dotarea Statelor Unite.

Atacul a lăsat o urmă clară de distrugere în întreaga bază, vizibilă în imaginile din satelit și în fotografiile distribuite pe rețelele de socializare. Cel puțin două fotografii arătau fuselajul din spate al unui E-3 ars, iar cupola radarului distrusă pe pista de lângă avion.

Pierderea unui E-3 Sentry AWACS are consecințe strategice care depășesc cu mult distrugerea fizică a unei singure aeronave, deoarece afectează capacitatea de a detecta amenințările ostile iminente și de a coordona orice răspuns de ripostă - mai susțin jurnaliștii israelieni.

Ce este E-3 Sentry

E-3 Sentry este un avion Boeing 707 modificat, care face parte din Sistemul Aerian de Avertizare și Control, ușor de recunoscut datorită cupolei radar rotative de mari dimensiuni montate deasupra fuselajului. Radarul său asigură o supraveghere la 360 de grade pe o rază de 250 de mile, permițându-i să detecteze aeronave, drone și lansări de rachete, coordonând în același timp forțele aliate.