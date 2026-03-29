Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, într-un scurt comunicat, că în ultimele ore a "interceptat şi distrus o duzină de drone" lansate împotriva teritoriului său.

La rândul său, armata kuweitiană a declarat că a răspuns "ameninţărilor din partea rachetelor şi dronelor ostile".

"Forţele armate kuweitiene confirmă că orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării unor ţinte ostile de către sistemele de apărare aeriană", a declarat armata kuweitiană într-un comunicat.

Această ultimă rundă de atacuri are loc după ce sistemele de apărare aeriană kuweitiene au doborât sâmbătă un val de atacuri care au implicat 15 drone.

Ministerul Apărării din EAU a declarat, într-un comunicat, că sistemele sale de apărare aeriană au acţionat împotriva "rachetelor şi dronelor provenite din Iran", fără a oferi detalii suplimentare.

În Bahrain, unde utilizarea dronelor a fost interzisă sâmbătă până la o nouă notificare, sirenele de alarmă au fost activate pentru a îndemna cetăţenii şi locuitorii să se deplaseze în cel mai apropiat loc sigur, în aşteptarea unor noi atacuri aeriene, a declarat Ministerul de Interne.

Sâmbătă, un atac lansat de Iran a lovit instalaţii aparţinând Bahrain Aluminum (Alba), provocând răni minore la două persoane, potrivit unui comunicat al companiei relatat de agenţia de ştiri de stat Bahrain.

"Siguranţa angajaţilor Alba rămâne prioritatea noastră principală", a declarat compania într-un comunicat de presă, subliniind că evaluează amploarea pagubelor aduse instalaţiilor sale.

Aceste atacuri vin pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, legate de conflictul dintre SUA şi Israel cu Iranul, care a dus la atacuri împotriva unor ţinte militare şi strategice în diverse ţări aliate ale SUA din Orientul Mijlociu.