Conflictul din Iran a perturbat aprovizionarea cu o multitudine de materii prime esențiale, printre care petrolul, gazul, îngrășămintele agricole și heliul – iar produsele medicale de bază ar putea fi următoarele.

David Weeks, directorul departamentului de gestionare a riscurilor lanțului de aprovizionare din cadrul grupului de analiză Moody’s, cu sediul în Texas, a declarat: „Este o combinație de factori nefavorabili. Avem conflictul din Golf care a dus la închiderea strâmtorii Ormuz, iar India este cunoscută drept farmacia lumii. Aceasta produce o mare parte din medicamentele generice [fără brevet] și API-urile [ingrediente farmaceutice active]. Având în vedere situația geopolitică, este din ce în ce mai greu să le scoatem de acolo.”

Având în vedere că aeroporturile din Dubai, Doha și Abu Dhabi au fost inițial închise și funcționează acum cu un program limitat, companiile farmaceutice au fost nevoite să-și redirecționeze transporturile aeriene, iar unele se bazează acum pe transportul maritim, ceea ce prelungește durata călătoriei.

Transportul maritim – principala rută pentru majoritatea medicamentelor – este, de asemenea, supus unei presiuni din cauza închiderii aproape totale a strâmtorii Hormuz.

„În prezent nu ne aflăm într-o situație de criză, dar situația rămâne totuși gravă”, a declarat Mark Samuels, directorul executiv al Medicines UK, organizație care reprezintă producătorii de medicamente ieftine, fără brevet, cunoscute sub denumirea de generice, care reprezintă 85% din medicamentele utilizate de Serviciul Național de Sănătate (NHS).

El a afirmat că, dacă conflictul se prelungește, ar putea apărea penurii de medicamente în doar câteva săptămâni. Distribuitorii medicali dețin de obicei stocuri pentru șase până la opt săptămâni pentru a evita penuria, în timp ce furnizorii spitalelor din Anglia trebuie să dețină stocuri pentru opt săptămâni.

În timpul pandemiei de Covid, paracetamolul și alte analgezice au fost deficitare în Marea Britanie și în alte părți, deoarece producătorii de medicamente din India – care produce 60% din medicamentele generice utilizate la nivel global și jumătate din necesarul Statelor Unite – s-au străduit să țină pasul cu cererea.

Marea Britanie produce aproximativ un sfert din medicamentele sale pe plan intern, în timp ce o treime provine din India și o altă parte din UE.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a dublat costurile transportului aerian. „Unul din cinci medicamente ale NHS ajunge pe calea aerului, iar în prezent producătorii încearcă să absoarbă aceste costuri”, a spus Samuels. „Dar au marje de profit istoric de mici, iar riscul este ca furnizarea unor medicamente către NHS să devină neprofitabilă.”

Deși furnizorii au acorduri de preț pe termen lung cu spitalele NHS, aceștia au libertate de acțiune în ceea ce privește medicamentele furnizate cabinetelor medicale și farmaciilor, unde ar putea crește prețurile.

Wouter Dewulf, profesor la Antwerp Management School și expert în logistică farmaceutică, a declarat că, deocamdată, aprovizionarea cu medicamente „nu este întreruptă, ci doar afectată”.

El se așteaptă ca producătorii de medicamente să transfere costurile mai mari prin creșteri de preț de o singură cifră, în cazul în care situația se agravează. „Totul depinde de cât va dura războiul”, a adăugat el.