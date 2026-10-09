Pentru românii din Transcarpatia, evenimentul a fost încărcat de emoție. Podul va înlesni legăturile dintre familii aflate de o parte și de alta a graniței, dar și transportul de mărfuri.

Deocamdată, pot circula doar autovehiculele de până la trei tone și jumătate.

Noul pod facilitează legăturile

Cu steaguri în mâini și îmbrăcați în costume populare, românii din dreapta Tisei au asistat cu emoție la inaugurarea noului pod.

Fată: „Am așteptat foarte mult, ne-am pregătit mult, și moral, și fizic, dar suntem aici cu toții și ne bucurăm foarte mult. O să trecem mai ușor, avem ceva nou, este un proiect extraordinar.”

Fată: „Am așteptat de mult să putem fi aici, pe podul acesta. Mult mai ușor ne-ar fi.”

Pentru comunitatea românească din localitatea ucraineană Slatina, noul pod înseamnă o legătură directă cu România și cu rudele de care i-a despărțit granița.

Vasile Iovdi, primarul localității Slatina, Ucraina: „Un moment istoric pentru tot ce înseamnă națiune, tot ce înseamnă statul român și ucrainean.”

Elena Guzova, șefa Direcției de Învățământ a comunității Slatina, Ucraina: „Un pod care unește două popoare înfrățite.”

Bărbat: „Eu circulam prin Solotvino. O mașină venea dintr-o parte și trebuia să aștepte, apoi trecea o mașină din cealaltă parte. Dar acum este excelent, este extraordinar!”

Lucrările la pod au început în 2022

Lucrările la noul pod au început în 2022, însă războiul din Ucraina și dificultățile legate de obținerea autorizațiilor au îngreunat finalizarea proiectului. Investiția a fost realizată cu bani europeni și de la bugetul României. Pe partea românească a fost construit și un drum de legătură de 1,2 kilometri, până la DN18.

Cristian Pistol, director general CNAIR: „Este primul pod construit după '90, un pod important, practic prima poartă de acces care face legătura între cele două state.”

Florin Coman, șeful ITPF Sighetu Marmației: „Operaționalizarea acestui punct de trecere a frontierei se va realiza în trei etape. Astăzi, pentru autovehicule până în 3,5 tone inclusiv, în anul 2027 și până la sfârșitul anului, autobuze, camioane și traficul pietonal.”

Victor Mykyta, adjunct al șefului biroului prezidențial al Ucrainei: „Este foarte important pentru noi să creștem numărul punctelor de trecere a frontierei, nu doar cu România, ci și cu Ungaria și Slovacia.”

Vechiul pod istoric va rămâne funcțional, iar traficul va fi reorganizat treptat.