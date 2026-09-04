Din primele informații, în accident sunt implicate o autoutilitară și un autotren cu remorcă. Înainte de producerea evenimentului, autotrenul ar fi suferit o defecțiune tehnică, respectiv o explozie de anvelopă.

Autotrenul a oprit pe acostament

Potrivit DRDP Craiova, autotrenul a trecut de parcarea situată la km 67, unde putea opri în condiții de siguranță pentru efectuarea verificărilor și a eventualelor intervenții tehnice.

Șoferul, un cetățean sârb, și-a continuat deplasarea aproximativ un kilometru, după care autotrenul a oprit pe acostament, ocupând parțial banda 1.

O echipă tehnică din cadrul CIC Negreni se deplasa către autotren pentru a interveni și pentru a asigura balizarea și semnalizarea corespunzătoare a acestuia.

Accidentul s-a produs înainte de balizare

Membrii echipei tehnice au oprit pentru îndepărtarea de pe carosabil a resturilor de anvelopă rezultate în urma defecțiunii și se deplasau către autotren pentru semnalizarea acestuia.

Din păcate, evenimentul rutier s-a produs chiar în momentul în care echipa tehnică se afla în apropierea autotrenului, înainte ca acesta să poată fi balizat corespunzător.

În urma accidentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite.

La fața locului au fost mobilizate de urgență numeroase echipaje de intervenție ale ISU Olt, Serviciului de Ambulanță, dar și un elicopter SMURD, pentru a prelua victimele aflate în stare critică.

În ciuda manevrelor de resuscitare, pentru trei dintre persoanele implicate nu s-a mai putut face nimic. Celelalte două victime au primit îngrijiri medicale de urgență și au fost transportate la spital.

În acest moment, circulația rutieră este complet blocată pe sensul de mers Pitești-Craiova. Șoferilor li se recomandă să folosească rutele alternative.