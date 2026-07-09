O femeie a fost filmată în timp ce dormea la volan într-o Tesla, pe o autostradă din Canada | VIDEO

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Soferita tesla

O femeie a fost filmată în timp ce părea să doarmă în timp ce conducea o Tesla cu funcție de conducere autonomă pe Autostrada Trans-Canada, între Golden și Revelstoke, în Columbia Britanică.

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Stirileprotv

În imagini, o femeie aflată într-un Tesla gri poate fi văzută pe scaunul șoferului cu ochii închiși și fără să aibă mâinile pe volan, în timp ce automobilul continuă să circule pe autostradă, scrie publicația CBC.

Persoana care a filmat a declarat că pe bancheta din spate se aflau și doi copii, însă acest lucru nu a fost confirmat de poliția RCMP din Revelstoke.

Fred Lambert, redactor-șef al publicației de știri despre transport electric Electrek, a spus că este posibil ca șoferița să fi reușit să ocolească sistemul de monitorizare al vehiculului.

„Manualul mașinii precizează că, de fiecare dată când activezi funcția de conducere asistată, apare un mesaj care îți spune că trebuie să fii atent”, a explicat el.

O cameră amplasată deasupra oglinzii retrovizoare urmărește privirea șoferului și îl avertizează să aplice presiune pe volan dacă privește în altă direcție prea mult timp. Totuși, Lambert spune că există metode prin care aceste reguli pot fi ocolite, inclusiv utilizarea unor ochelari de soare polarizați și a unor dispozitive care se atașează la volan pentru a păcăli sistemul de monitorizare.

„Această șoferiță poartă ochelari de soare... deci acesta este cu siguranță un element important. Observ că are și un accesoriu montat pe volan, asemănător unei huse. Nu știu dacă acesta contribuie la păcălirea sistemului de monitorizare, dar este posibil.”

Lambert a afirmat că tehnologia de conducere autonomă a ajuns la un nivel atât de avansat încât unii șoferi au început să devină prea încrezători.

„Vezi că sistemul funcționează atât de bine încât capeți prea multă încredere... însă datele pe care le avem în prezent indică în continuare un incident critic la fiecare 4.000-5.000 de mile parcurse anual, adică aproximativ 8.000 de kilometri. Poate că nu pare foarte rău... dar un șofer uman poate conduce cu ușurință 300.000 de mile fără să fie implicat într-un accident.”

Potrivit clasificării realizate de Society of Automotive Engineers (SAE), adoptată și în Columbia Britanică, există șase niveluri de automatizare a vehiculelor, numerotate de la 0 la 5. Nivelul 0 înseamnă lipsa oricărei automatizări, în timp ce nivelurile 1 și 2 includ tehnologii de asistență pentru șofer.

„Acestea presupun, în esență, că vehiculul îl asistă pe șofer în conducere. De exemplu, avertizarea la părăsirea benzii sau frânarea automată”, a explicat Kyla Lee, avocat la firma Acumen Law din Vancouver.

Modificările aduse Legii privind circulația rutieră, intrate în vigoare în aprilie 2024, interzic circulația vehiculelor automatizate de nivel 3 sau superior, care nu necesită intervenția unui șofer.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: tesla, Canada, soferita,

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