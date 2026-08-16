Camron Harris, în vârstă de 19 ani, a fost descoperit în Seward Hall, în campusul VSU, sâmbătă, în jurul orei 16:00. Tânărul, care nu este student al universității, a fost reținut, potrivit WTVR.

Harris a fost dus la închisoarea din comitatul Chesterfield. Poliția a obținut opt mandate de arestare pentru infracțiuni grave: patru capete de acuzare pentru vătămare corporală intenționată și patru pentru folosirea unei arme de foc în comiterea unei infracțiuni.

Suspectul este ținut în arest fără posibilitatea eliberării pe cauțiune. Poliția a precizat că ar putea fi formulate și alte acuzații.

Cinci persoane au fost împușcate

Atacul armat a avut loc în jurul orei 1:30, în blocul 3300, în apropierea căminelor studențești ale VSU.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, care nu este student al VSU, se află în stare critică. Un bărbat de 23 de ani, o tânără de 19 ani și un băiat de 17 ani, care, de asemenea, nu sunt studenți ai universității, au suferit răni care nu le pun viața în pericol.

Un student al VSU, în vârstă de 20 de ani, care a fost rănit în atac, a suferit leziuni care nu îi pun viața în pericol și a fost externat din spital.

Poliția VSU, Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF), Biroul Șerifului din comitatul Hanover, precum și mai multe agenții federale și ale statului au sprijinit ancheta.

Investigația este în continuare în desfășurare.