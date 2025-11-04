Șase astronauți au gătit aripioare de pui şi fripturi într-o stație spațială. Imaginile au devenit virale | VIDEO

Stiri externe
04-11-2025 | 11:39
Shenzhou-21
AFP

Cuptorul cu aer cald livrat la bordul staţiei spaţiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcţioneze, conform unei înregistrări video devenită virală.

autor
Sabrina Saghin

Astronauţii pot fi văzuţi savurând pentru prima dată aripioare de pui şi fripturi proaspăt preparate.

În imaginile video transmise de pe staţia spaţială, Wu Fei, membru al echipajului misiunii Shenzhou-21 şi inginer spaţial, scoate aripioare de pui marinate dintr-un pachet, le aşază pe un suport pentru frigărui şi le introduce în cuptor. După aproximativ 28 de minute aripioarele de pui în stil New Orleans preparate în spaţiu erau gata.

Wang Jie, membru al echipajului misiunii Shenzhou-20 şi Wu Fei, ambii originari din Regiunea Autonomă Mongolia Interioară din nordul Chinei - renumită pentru carnea de vită şi de oaie de înaltă calitate - au preparat, de asemenea, fripturi cu piper negru.

Citește și
satelit, prabusire, Pamant
Nava spațială rusească abandonată Kosmos 482 ar putea lovi Pământul astăzi. A fost construită de Uniunea Sovietică în 1972

Cei şase astronauţi aflaţi la bordul staţiei spaţiale au consumat cu încântare aripioarele de pui şi fripturile.

Capsula spaţială Shenzhou-21 a fost lansată vineri seara, iar cei trei membri ai echipajului său au intrat în staţia spaţială câteva ore mai târziu.

Ei au petrecut câteva zile locuind şi lucrând alături de echipajul misiunii Shenzhou-20, care urmează să revină pe Pământ la 5 noiembrie.

Cuptorul spaţial a fost îmbunătăţit semnificativ în comparaţie cu un cuptor folosit pe Pământ. Potrivit lui Liu Weibo de la Centrul de Cercetare şi Instruire a Astronauţilor din China, îmbunătăţirile includ tehnologii pentru controlul precis al temperaturii, colectarea reziduurilor, cataliza la temperaturi ridicate şi filtrarea multistrat, permiţând coacerea fără fum pe orbita terestră, respectând în acelaşi timp standardele staţiei spaţiale privind emisiile de fum.

Cuptorul spaţial asigură prepararea alimentelor fără fum

Cuptorul şi sistemul său de purificare au fost, de asemenea, supuse unor teste riguroase pentru a respecta condiţiile de acces pe staţia spaţială şi pentru a funcţiona până la 500 de cicluri.

Utilizarea cuptorului pentru prepararea alimentelor reprezintă cea mai recentă evoluţie în sistemul de susţinere a vieţii la bordul staţiei spaţiale chineze. Potrivit centrului, misiunea Shenzhou-21 a extins varietatea alimentelor la peste 190 de produse şi a prelungit ciclul meniului la 10 zile, permiţând astronauţilor să gătească şi să coacă ingrediente precum legume proaspete, nuci, prăjituri şi carne în timp ce se află pe orbită.

Liu Weibo a declarat că, după câteva luni petrecute în spaţiul relativ restrâns al staţiei, posibilitatea de a se bucura de aripioare de pui şi de fripturi aromate sau de alune şi de pâine proaspăt coapte le conferă astronauţilor un sentiment de fericire.

De la momentul la care programul spaţial cu echipaj uman al Chinei a intrat în faza de aplicare şi dezvoltare pe staţia spaţială, cercetătorii de la sol au îmbunătăţit în mod continuu varietatea, textura, aroma, aspectul şi valoarea nutriţională a alimentelor spaţiale prin inovare tehnologică.

În plus, s-au înregistrat noi progrese în grădina de legume de pe staţia spaţială. De la misiunea Shenzhou-16, centrul a efectuat cercetări şi verificări privind cultivarea substratului vegetal pe orbită. Prin utilizarea unui substrat regenerativ, a îngrăşământului cu eliberare controlată pe termen lung şi a tehnologiei de conducere a apei prin micropori, grădina a realizat o alimentare eficientă cu apă şi nutrienţi în condiţii de microgravitaţie.

Până în prezent, au fost cultivate 10 loturi de plante din şapte specii, inclusiv salată, roşii cherry şi cartofi dulci, oferind astronauţilor 4,5 kilograme de alimente proaspete. Dintre acestea, salata şi roşiile cherry au atins un ciclu complet de cultivare, de la sămânţă la sămânţă.

„Am pregătit festinuri pentru astronauţi cu ocazia sărbătorilor tradiţionale chinezeşti, cum ar fi Festivalul Primăverii, şi există chiar şi pachete cadou care pot fi deschise numai în ziua sărbătorii", a declarat Zang Peng din cadrul centrului de cercetare. 

Sursa: Agerpres

Etichete: gatit, nava spatiala, astronauti,

Dată publicare: 04-11-2025 11:38

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Proiectul Chrysalis: 2.400 de oameni, într-o călătorie de 400 de ani pentru a coloniza planeta Proxima Centauri b FOTO
Stiri Stiinta
Proiectul Chrysalis: 2.400 de oameni, într-o călătorie de 400 de ani pentru a coloniza planeta Proxima Centauri b FOTO

O navă spațială care ar transporta 2.400 de oameni într-o călătorie de 400 de ani către planeta Proxima Centauri b a câștigat primul loc la un concurs de proiecte pentru călătoriile interstelare. Proiectul Chrysalis are o complexitate excepțională.  

Nava spațială rusească abandonată Kosmos 482 ar putea lovi Pământul astăzi. A fost construită de Uniunea Sovietică în 1972
Stiri Stiinta
Nava spațială rusească abandonată Kosmos 482 ar putea lovi Pământul astăzi. A fost construită de Uniunea Sovietică în 1972

Nava spațială sovietică eșuată Kosmos 482 își va încheia călătoria de aproximativ 50 de ani pe orbita Pământului în acest weekend, experții prezicând că s-ar putea prăbuși înapoi pe planeta noastră chiar în intervalul 9-10 mai.

O navă spațială rusească se prăbușește pe Pământ. Nu se dezintegrează în atmosferă și nimeni nu știe unde va lovi | FOTO
Stiri Stiinta
O navă spațială rusească se prăbușește pe Pământ. Nu se dezintegrează în atmosferă și nimeni nu știe unde va lovi | FOTO

O bucată dintr-un vehicul sovietic care a funcționat defectuos în drum spre Venus în urmă cu peste 50 de ani urmează să se prăbușească înapoi pe Pământ săptămâna aceasta. Cercetătorii cred că nu se va dezintegra în atmosferă și nu știu unde va cădea.

Recomandări
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe
Stiri Justitie
Continuă operațiunea de amploare „Jupiter 4”. Peste 200 de percheziții și 68 de mandate de aducere, în mai multe județe

Peste 200 de percheziţii sunt făcute, marţi, în mai multe judeţe din ţară, fiind vizate 68 de persoane care, dacă sunt depistate, vor fi duse la audieri. Se fac cercetări în zeci de dosare penale, fiind pus accent pe infracţiuni silvice.

Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Problema pensiilor speciale va fi „rezolvată” până la finalul lunii noiembrie

Liberalii au discutat, marţi, în şedinţa Biroului Politic Naţional, despre rezolvarea în luna noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale, dar şi despre reforma în administraţia publică.

De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”
Stiri externe
De ce Catedrala Națională ar putea reprezenta o provocare pentru Moscova. Analist: „Este o competiție a puterii soft”

Inaugurată recent în București, Catedrala Națională a devenit, totodată, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, în timp ce Rusia încearcă să-și exercite influența spirituală în regiune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Noiembrie 2025

03:11:42

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 03 Noiembrie 2025

13:21

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28