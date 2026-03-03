"Da, acest pericol există, nu poate fi ignorat", a declarat Johann Wadephul pentru postul public de televiziune ZDF, când a fost întrebat dacă ţările NATO ar putea fi vizate pe măsură ce conflictul care implică Iranul escaladează.

Baza forţelor aeriene britanice de la Akrotiri, Cipru, a fost atacată duminică seară cu o dronă de tip iraniană Shahed, au declarat oficialii. Alte două aparate aeriene fără pilot au fost interceptate în cursul zilei de luni, potrivit unor surse guvernamentale.

Cipru este ţară membră a Uniunii Europene, iar în prezent exercită preşedinţia prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene, dar nu face parte din NATO.

Marea Britanie declară că este angajată într-o misiune militară defensivă în Orientul Mijlociu împotriva Iranului. Germania şi-a rezervat, de asemenea, dreptul de a lua măsuri militare defensive.

Iranul lovește țările arabe vecine, războiul din Orientul Mijlociu escaladează

Wadephul a precizat într-un interviu separat acordat Deutschlandfunk că "înţelege prin aceasta că soldaţii germani se apără dacă sunt atacaţi".

Ministrul german de externe a reiterat pentru ZDF că Germania nu va participa la nicio confruntare militară (în Orientul Mijlociu). "De asemenea, nu punem la dispoziţie facilităţi militare în acest scop", a spus el, insistând că trebuie să continue eforturile pentru rezolvarea conflictului cu Iranul prin negocieri.

SUA şi Israelul au lansat sâmbătă o ofensivă la scară largă împotriva Iranului, declanşând o escaladare regională, după ce Teheranul a contraatacat, lansând rachete asupra bazelor americane din mai multe state din Golf.