La rândul lor, SUA au lovit aproape 2.000 de ţinte în Iran şi au distrus 17 nave iraniene.

Armata SUA a distrus 17 nave iraniene în cadrul campaniei sale împotriva Iranului, la care participă zeci de mii de militari americani, a declarat marţi, într-un videoclip, comandantul forţelor americane din Orientul Mijlociu.

„În termeni simpli, ne concentrăm pe distrugerea tuturor lucrurilor care ne pot ataca”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, într-un mesaj postat pe X, în care a detaliat „loviturile chirurgicale necontestate” ale bombardierelor B-2 şi B-1.

„De asemenea, scufundăm marina iraniană – întreaga marină”, a adăugat el. „Până în prezent, am distrus 17 nave iraniene, inclusiv cel mai operaţional submarin iranian, care are acum o gaură în lateral”.

„De zeci de ani, regimul iranian hărţuieşte transportul maritim internaţional. Astăzi, nu mai există nicio navă iraniană în Golful Arabiei, Strâmtoarea Ormuz sau Golful Oman”, a spus Cooper. „Şi nu ne vom opri”, a avertizat el.

Operaţiunea Epic Fury, ofensivă la scară largă

Comentariile lui Cooper vin la patru zile de la începerea operaţiunii militare americane împotriva Iranului, numită Operaţiunea Epic Fury. Oficialii Departamentului Apărării au declarat că distrugerea marinei iraniene este obiectivul principal al operaţiunii.

Peste 50.000 de soldaţi americani şi peste 200 de avioane de luptă sunt implicate în misiune, a spus Cooper, iar atacurile continuă non-stop.

Ca represalii la bombardamentele SUA şi Israelului, Iranul a lansat peste 500 de rachete balistice şi peste 2.000 de drone, a spus Cooper. Totuşi, el a afirmat că „capacitatea Teheranului de a lovi este în scădere”. SUA au slăbit serios apărarea Iranului, a asigurat el.

„Am degradat grav apărarea aeriană a Iranului şi am distrus sute de rachete balistice, lansatoare şi drone iraniene”, afirmă Cooper.