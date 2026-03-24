Potrivit publicației israeliene Haaretz, într-o evaluare militară prezentată marți, Katz a declarat că Forțele de Apărare Israeliene (IDF) „vor continua să acționeze în Liban cu toată forța împotriva Hezbollahului”.

El a menționat că toate cele cinci poduri „utilizate de Hezbollah” peste râul Litani au fost aruncate în aer și că „IDF va controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani”.

Katz a anunțat duminică faptul că el și prim-ministrul Benjamin Netanyahu au ordonat IDF să „distrugă imediat toate podurile peste râul Litani pentru a împiedica trecerea agenților și armelor Hezbollah spre sud”.

„Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) vor continua să acționeze în Liban cu toată forța împotriva Hezbollah. Sute de mii de locuitori din sudul Libanului care s-au refugiat spre nord nu se vor întoarce la sud de râul Litani până când nu va fi asigurată securitatea locuitorilor din nord”, a declarat el în cadrul unei ședințe de evaluare cu șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, și alți ofițeri de rang înalt, potrivit Times of Israel.

Katz afirmă că toate podurile peste râul Litani care au fost folosite de Hezbollah pentru a transporta agenți și arme în sudul Libanului „au fost aruncate în aer, iar IDF va controla podurile rămase și zona de securitate până la Litani”.

„Principiul este clar: acolo unde există terorism și rachete nu vor exista case și nici locuitori, iar IDF va fi prezentă”, a mai adăugat el.

Între timp, IDF a precizat că trupele care operează pe versantul libanez al Muntelui Dov au localizat recent un puț de tunel al Hezbollah și au demolat alte structuri folosite de gruparea teroristă.