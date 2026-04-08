Gruparea s-a declarat, totodată, "aproape de o victorie istorică", potrivit unui comunicat citat de AFP și dpa și preluat de news.ro.

Deși nu s-a pronunțat oficial pe marginea armistițiului dintre SUA și Iran, Hezbollah nu a mai revendicat atacuri împotriva Israelului de la ora locală 01:00. Israelul a anunțat că respectă armistițiul cu Iranul, dar își va continua campania împotriva Hezbollah. Miercuri dimineață, armata israeliană a transmis locuitorilor din Tir și periferia sudică a Beirutului să evacueze locuințele, anunțând atacuri iminente.

Pe de altă parte, Hamas, mișcarea islamistă palestiniană sprijinită de Teheran, a salutat înțelegerea drept o „etapă importantă" către „diminuarea hegemoniei americane" în Orientul Mijlociu.

„Armistițiul bazat pe o propunere iraniană și acceptat de Trump este, fără îndoială, un pas semnificativ", au declarat reprezentanții grupării într-un comunicat, adăugând că „voința popoarelor libere, gata să plătească prețul pentru libertate și independență, a triumfat".