”Rămânem în zona de securitate din sudul Libanului atât timp cât va fi necesar pentru a proteja locuitorii din nord (nordul Israelului), dar şi ansamblul cetăţenilor statului”, a spus Netanyahu, potrivit Agerpres, în timpul unei ceremonii în memoria fratelui său, decedat pe front în 1976.

De partea sa, liderul Hezbollah, Naim Qassem, a afirmat că armata israeliană nu va rămâne în Liban, subliniind că organizaţia proiraniană libaneză va răspunde la orice încălcare venită dinspre Israel.

Israelul respinge orice restricţie privind "eliminarea ameninţărilor" din Liban

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că armata ţării sale poate acţiona fără nicio restricţie pentru eliminarea ameninţărilor din Liban, iar militarii vor rămâne în fâşia din sudul teritoriului libanez ocupată ca zonă de securitate, transmite duminică AFP.

"Nu a existat niciodată şi nu există nici în prezent nicio restricţie care să-i împiedice pe soldaţii (...) din Liban să acţioneze pentru eliminarea ameninţărilor. Israelul nu se va retrage din zona de securitate din Liban", a insistat Katz referitor la ocupaţia pe o adâncime de circa 10 km de la frontiera israeliano-libaneză.

El a făcut afirmaţia după ce Iranul a avertizat că nu va începe negocierile pentru un acord final de pace cu SUA dacă nu încetează ostilităţile din Liban, unde Israelul susţine că atacă mişcarea şiită pro-iraniană Hezbollah.

Reprezentanţii Iranului, ai SUA şi ai Pakistanului (cu rol de mediator) se află deja în Elveţia, unde urmau să înceapă duminică tratative de pace.