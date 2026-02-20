Armata Chinei și o firmă de tehnologie au publicat imagini satelitare de înaltă rezoluție care arată concentrarea forțelor americane în jurul Iranului, pe fondul unor rapoarte conform cărora Washingtonul ar putea ataca Teheranul chiar în acest weekend, scrie South China Morning Post (SCMP).

Imaginile postate joi pe rețelele de socializare de către compania chineză de analiză a sateliților comerciali MizarVision arată cele mai recente desfășurări americane la baze din Qatar, Iordania și Arabia Saudită.

Imaginile din Iordania arată 18 avioane de vânătoare stealth F-35 Lightning II și șase avioane de război electronic EA-18G Growler pe pista bazei aeriene Muwaffaq Salti. Postarea nu a precizat când sau cu ce sateliți au fost realizate imaginile.

În aceeași zi, un fost ministru bulgar a publicat imagini cu șapte avioane cisternă ale Forțelor Aeriene SUA pe aeroportul din Sofia, în timp ce alte surse arată că sute de avioane de luptă americane au fost dislocate în vecinătatea Iranului. Potrivit informațiilor din presa occisentală, SUA par să se pregătească de cel mai mare război după invadarea Irakului, în 2003.

SUA ar urma să atace Iranul în aceste zile

Mass-media americană a relatat că armata Statelor Unite pare pregătită să atace Iranul în acest weekend. Se spune că președintele Donald Trump ia în considerare un atac limitat pentru a forța Teheranul să încheie un acord de abandonare a programului său nuclear.

Iranul a insistat că programul este pașnic și a negat afirmațiile că dezvoltă arme nucleare.

Joi, Trump a avertizat în timpul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace de la Washington că se vor întâmpla „lucruri rele” dacă nu se ajunge la un acord și a stabilit ulterior un termen limită de 10 până la 15 zile.