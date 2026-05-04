Peste 800 de hectare au fost devastate de incendiu în munți, între orașele Lucca și Pisa. Autoritățile italiene au anunțat vineri că au evacuat această zonă. „Aproximativ 3.500 de persoane sunt vizate”, anunța, într-un comunicat, Primăria San Giuliano Terme.

„Vântul (...) a răspândit flăcările mai jos, pe versant”, către satul Asciano, preciza ea. Trei bombardiere cu apă de tip Canadair și un elicopter continuă să intervină în zona în care a izbucnit incendiul.

Pompierii au desfășurat 19 vehicule, iar armata și poliția au participat la operațiuni de evacuare. Două gimnazii din zonă, echipate să găzduiască persoanele evacuate, adăposteau aproximativ 107 persoane.

Incendiile de pădure sunt frecvente în Italia, dar au loc mai degrabă pe timpul verii, însă ele izbucnesc tot mai devreme, în contextul unei creșteri a temperaturilor, din cauza modificărilor climatice.