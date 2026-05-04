Producția documentează un caz devenit reper pentru înțelegerea unei epoci, a unor mecanisme sociale și a modului în care s-au intersectat, de-a lungul timpului, lumea interlopă și sistemul de justiție.

CĂMĂTARII este construit ca o investigație documentară amplă, realizată cu acces fără precedent la personaje, mărturii și materiale de arhivă care nu au mai fost prezentate până acum. Seria reunește perspective directe ale celor implicați, inclusiv Nuțu și Sile Cămătaru, membri ai familiei și cele trei soții, dar și opinii ale specialiștilor - psihologi, sociologi, polițiști, judecători și procurori. Rezultatul este un portret complex al unei realități care a traversat România între 1960 și 2020, de la comunism la tranziție și capitalism, surprinzând transformările unei societăți și ale unui tip de putere care a funcționat adesea în zonele gri ale istoriei recente.

“Cămătarii este un proiect care a pornit dintr-o nevoie personală de a înțelege o perioadă și un fenomen pe care, ca societate, nu am încercat niciodată cu adevărat să le deslușim. Este rezultatul unei munci de un an și jumătate și, dincolo de asta, un documentar cu acces total, în care, pentru prima dată, vorbesc toate părțile implicate: membrii clanului, clanuri rivale, oameni din lumea interlopă, dar și procurori, polițiști, trupe speciale de intervenție, judecători, psihologi criminaliști, jurnaliști de investigație, martori și victime. Serialul folosește povestea acestui clan, unul dintre cele mai cunoscute din istoria recentă a României, prezent constant în prima pagină a ziarelor timp de decenii, ca studiu de caz pentru a înțelege cum s-a format și cum a funcționat crima organizată în anii de tranziție. Cred că adevărul nu este niciodată unul singur, ci rezultatul acestor perspective puse împreună.Cămătarii este, în esență, o încercare de a ne uita mai atent la trecutul nostru recent și de a intelege cum ne-a modelat”, spune Anghel Damian, producătorul documentarului.

Prin structura sa, serialul documentar CĂMĂTARII combină tensiunea unei povești despre criminalitate organizată cu analiza socială, observația psihologică și perspectiva instituțională. Serialul explorează nu doar faptele, ci și modul în care un astfel de fenomen capătă vizibilitate, influență și rezonanță într-o societate aflată în continuă schimbare. În același timp, producția pune față în față două lumi aflate permanent în conflict: cea a rețelelor interlope și cea a justiției.

