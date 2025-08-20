Rusia a sancționat peste 20 de jurnaliști britanici pentru răspândirea de „narațiuni antirusești”

Ministerul rus de Externe a adăugat miercuri pe lista sa cu sancțiuni 21 de cetățeni britanici din zona presei, ca represalii după sancțiunile anunțate mai devreme de Londra împotriva unor companii din Kârgâzstan.

Este vorba despre companii prin intermediul cărora Rusia ocolește sancțiunile impuse de Occident pentru războiul din Ucraina, relatează agențiile Reuters și EFE.

„Ca răspuns la direcția continuă de confruntare susținută de Londra, care include eforturi de demonizare a țării noastre, inventarea activă a unor narațiuni antirusești (...), s-a decis includerea pe lista neagră rusă a mai multor reprezentanți ai mass-mediei, ONG-urilor, societăților de consultanță și ai comunității de experți din Regatul Unit”, precizează MAE rus.

Potrivit acestuia, persoanele adăugate acum pe lista de sancțiuni „răspândesc dezinformări și acuzații nefondate împotriva Rusiei”, în contextul conflictului din Ucraina.

Regatul Unit a anunțat miercuri, mai devreme, sancțiuni împotriva altor opt persoane și entități care au ajutat Rusia să ocolească sancțiunile occidentale prin rețele financiare și de criptomonede cu sediul în Kârgâzstan.

Printre entitățile sancționate se numără Banca Capital, cu sediul în Kârgâzstan, și directorul acesteia, Kantemir Cealbaiev, banca fiind folosită de Rusia pentru „plata materialului militar”, precum și platformele de schimb de criptomonede Grinex și Meer, pe care se vinde un stablecoin – o monedă digitală cu un curs de schimb presupus stabil – susținut de rublă, denumit A7A5.

Deja vizat de sancțiuni britanice, acest token a fost lansat explicit în februarie pentru a furniza un canal alternativ de plăți companiilor și persoanelor fizice din Rusia care fac comerț cu străinătatea.

