Feribotul cu dublu corp, care avea 267 de persoane la bord, s-a umplut cu apă și s-a răsturnat duminică în largul orașului portuar Kyrenia, lăsând supraviețuitorii agățați de corpul răsturnat al navei. Aceștia au fost salvați de nave care treceau prin zonă și garda de coastă, potrivit News.ro.

Scafandrii participă la căutarea persoanelor dispărute

„Așteptăm încă de dimineață, de 12 ore sau poate chiar mai mult”, a spus Naif Ezer, unul dintre cei care așteptau cu nerăbdare în fața portului vești despre pasageri, în primele ore ale zilei de luni. Dintre cei trei prieteni care se întorceau acasă pentru a-și vedea familiile, unul fusese găsit, dar ceilalți doi erau încă dispăruți, a adăugat el.

Unii dintre cei care așteptau stăteau și plângeau în tăcere, în timp ce alții își verificau telefoanele mobile în căutarea unor noutăți.

Nu era clar dacă mai existau persoane blocate pe navă, care se află acum pe fundul mării, la o adâncime de peste 500 m.

Scafandri din Turcia participă la operațiunile de căutare, au declarat oficialii. Aceștia au oferit estimări diferite privind numărul persoanelor dispărute, unii menționând 19, iar alții 18.

Căpitanul și echipajul feribotului au fost reținuți

Feribotul a întâmpinat probleme la scurt timp după ce a părăsit Kyrenia cu destinația portul turc Tasucu din provincia Mersin, una dintre numeroasele legături maritime zilnice cu Turcia.

Conform unor relatări separate, nava cu corp larg a fost zguduită violent înainte de a se izbi de suprafața mării, o parte din prova ei spărgându-se la impact.

Autoritățile i-au reținut pe căpitanul și echipajul navei pentru a fi interogați.