„Au fost efectuate toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenție rapidă a echipelor de salvare și a serviciilor medicale”, a precizat un comunicat, potrivit News.ro.

Murat Senkul, primarul orașului Kyrenia, a declarat pentru postul de televiziune CNN Turk că s-a reușit contactarea a 159 dintre cei 258 de pasageri aflați la bordul navei.

Ziarul „Kibris” a relatat că nava, despre care unele surse au afirmat că era un catamaran, a început să ia apă la aproximativ patru mile de țărm. Potrivit sursei citate, la fața locului au fost trimise ambulanțe.

Nava aparține companiei Filo Denizcilik și s-a răsturnat după ce a luat apă la provă, dintr-un motiv încă necunoscut. Căpitanul a observat că apa pătrundea prin partea din față a navei și a încercat să se întoarcă, însă această încercare nu a avut succes.

Evacuarea pasagerilor de pe nava care s-a răsturnat în largul orașului Girne continuă cu ajutorul ambarcațiunilor, ambulanțelor și elicopterelor. Ambulanțele se deplasează una după alta, fără încetare, pentru a prelua pasagerii aduși la țărm și a-i preda echipajelor medicale. Operațiunile de salvare și evacuare continuă intens în zonă, scrie Kibris.